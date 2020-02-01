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Фрэнк Лэмпард: Челси был аутсайдером в начале сезона. Возможно, все так есть и сейчас

Англия
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Наставник лондонцев поделился мыслями после ничьи с "лисами"

Фрэнк Лэмпард: Челси был аутсайдером в начале сезона. Возможно, все так есть и сейчас
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Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с "Лестером" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Мы были лучше в первом тайме с точки зрения движения мяча, мы создавали явные моменты. Во второй половине игры мы были не так подвижны, и они создали несколько возможностей для гола.

Тони Рюдигер и Андреас Кристенсен были очень хороши. Тони был агрессивен, его второй мяч – это действительно отличный удар головой, поэтому я очень доволен им. Вилли Кабальеро провел достаточно хороший матч, он делает хорошие сейвы. Он чувствует себя комфортно при игре ногами, у него не было особенной возможности предотвратить ни один из пропущенных голов.

Мы были аутсайдерами в начале сезона. Не так много людей считали, что мы сможет попасть в топ-4, и я понимаю, почему. Возможно, что все так обстоит и до сих пор. Мы играли против "Лестера" в гостях, на котором все сейчас помешались, и это вполне обоснованно. Мы заработали очко и двигаемся дальше", – рассказал Фрэнк Лэмпард.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Лестер Сити
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Источник:
BBC
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