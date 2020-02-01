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Брендан Роджерс: Честно говоря, мы просто подарили Челси два гола

Англия
(1 голосов)

Наставник "Лестера" подвел итоги ничьи с "аристократами"

Брендан Роджерс: Честно говоря, мы просто подарили Челси два гола
Новина українською

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс поделился мыслями после ничьи с "Челси" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Мы разочарованы тем, что не выиграли матч. Я думаю, что мы медленно играли в начале обоих таймов. Мы должны были выигрывать матч после того, как повели со счетом 2:1. Честно говоря, мы просто подарили им 2 гола, и это разочаровывает.

Мы не были в полной мере сосредоточенными и организованными. Впрочем, мы проявили крепкий характер, выйдя вперед после 0:1 в матче с сильной командой, где играют топ-игроки. Против топ-команды ничья может считаться хорошим результатом, но мы должны были побеждать в таком матче. С другой стороны, парни провели тяжелый матч посреди недели и бились за очки.

Ребята еще молоды и по-прежнему учатся, так что в некоторых элементах мы прибавим со временем. Сегодня был хороший бой, в некоторых моментах мы действовали блистательно и в целом сыграли очень хорошо", – поделился Брендан Роджерс.

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В статье: Брендан Роджерс Челси (Лондон) АПЛ Лестер Сити
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Источник:
BBC
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
01.02.2020 в 18:57
Кто Вас просил дарить очки Абрамовичу? Странные люди
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