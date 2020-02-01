Юрген Клопп: Я без понятия насчет будущего Салаха и остальных игроков Ливерпуля

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался насчет форварда Мохамеда Салаха и его будущего.

"Я думаю, что он будет с нами, а что, вы слышали что-то другое? Как вы можете видеть, что ему чего-то не хватает в "Ливерпуле"? Мне кажется, что он действительно привязан к "Ливерпулю", если честно.

Я без понятия, но вы можете задать мне точно такой же вопрос про всех остальных игроков, и я тоже не буду знать ответ. Я не думал об этом, пока вы меня не спросили. До тех пор, пока я ничего такого не слышал и не спрашивал игроков, что они думают о ближайших сезонах, я думаю, что все выглядит так, как будто Салах останется.

Когда заканчивается его контракт? Долго еще? Мне кажется, что да, но ничего не знаю", – рассказал Юрген Клопп.