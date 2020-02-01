  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Юрген Клопп: Я без понятия насчет будущего Салаха и остальных игроков Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юрген Клопп: Я без понятия насчет будущего Салаха и остальных игроков Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Немецкий наставник поделился мыслями насчет будущего египтянина

Юрген Клопп: Я без понятия насчет будущего Салаха и остальных игроков Ливерпуля
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался насчет форварда Мохамеда Салаха и его будущего.

"Я думаю, что он будет с нами, а что, вы слышали что-то другое? Как вы можете видеть, что ему чего-то не хватает в "Ливерпуле"? Мне кажется, что он действительно привязан к "Ливерпулю", если честно.

Я без понятия, но вы можете задать мне точно такой же вопрос про всех остальных игроков, и я тоже не буду знать ответ. Я не думал об этом, пока вы меня не спросили. До тех пор, пока я ничего такого не слышал и не спрашивал игроков, что они думают о ближайших сезонах, я думаю, что все выглядит так, как будто Салах останется.

Когда заканчивается его контракт? Долго еще? Мне кажется, что да, но ничего не знаю", – рассказал Юрген Клопп.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...