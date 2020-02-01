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Лестер - Челси 2:2. Видеообзор матча
Подопечные Лэмпарда и Роджерса поделили очки
Вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура АПЛ "Лестер" - "Челси".
АПЛ. 25-й тур
Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)
Главный судья: Ли Мэйсон (Бостон)
Лестер - Челси 2:2
Голы: Барнс 54, Чилуэлл 64 - Рюдигер 47, Рюдигер 71
Лестер: 1. Шмейхель, 3. Чилуэлл, 4. Сёюнджю, 6. Эванс, 21. Рикарду Перейра, 20. Чаудри, 8. Тилеманс (Прат 80), 15. Барнс, 10. Мэддисон, 9. Варди (Ихеаначо 80), 17. Перес.
Челси: 13. Кабальеро, 2. Рюдигер, 4. Кристенсен, 24. Джеймс, 28. Аспиликуэта, 5. Жоржиньо (Виллиан 74), 7. Канте, 19. Маунт, 20. Хадсон-Одои, 9. Абрахам (Баркли 83), 11. Педро (Ковачич 74).
Предупреждения: Мэддисон 61, Эванс 90+3 - Жоржиньо 56, Ковачич 75