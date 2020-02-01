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Ливерпуль - Саутгемптон 4:0. Видеообзор матча
Уверенная победа "мерсисайдцев" над "святыми"
Вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "Саутгемптон".
Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Голы: Окслэйд-Чемберлен 48, Хендерсон 61, Салах 72, Салах 90+1
Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон Э., 5. Вейналдум (Минамино 81), 9. Фирмино, 14. Хендерсон (Лаллана 88), 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен (Кейта 71).
Саутгемптон: 1. Маккарти, 5. Стивенс, 21. Бертран, 35. Беднарек, 12. Дженепо, 14. Ориоль Ромеу, 16. Уорд-Праус, 22. Редмонд, 23. Хейбьерг, 7. Лонг (Адамс 70), 9. Ингз (Обафеми 70).
Предупреждения: Уорд-Праус 65, Стивенс 89