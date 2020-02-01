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Ливерпуль - Саутгемптон 4:0. Видеообзор матча

Англия
(1 голосов)

Уверенная победа "мерсисайдцев" над "святыми"

Ливерпуль - Саутгемптон 4:0. Видеообзор матча
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Вашему вниманию видеообзор матча 25-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "Саутгемптон".

Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)

Ливерпуль - Саутгемптон 4:0

Голы: Окслэйд-Чемберлен 48, Хендерсон 61, Салах 72, Салах 90+1

Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 4. ван Дейк, 12. Гомез, 26. Робертсон Э., 5. Вейналдум (Минамино 81), 9. Фирмино, 14. Хендерсон (Лаллана 88), 66. Александер-Арнольд, 11. Салах, 15. Окслэйд-Чемберлен (Кейта 71).

Саутгемптон: 1. Маккарти, 5. Стивенс, 21. Бертран, 35. Беднарек, 12. Дженепо, 14. Ориоль Ромеу, 16. Уорд-Праус, 22. Редмонд, 23. Хейбьерг, 7. Лонг (Адамс 70), 9. Ингз (Обафеми 70).

Предупреждения: Уорд-Праус 65, Стивенс 89

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В статье: АПЛ Ливерпуль Саутгемптон (Англия)
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Комментарии (1)
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oleg dynamo (львівська)
01.02.2020 в 22:06
яка уверянная?при рах 0:0 в 2-у таймі нападник "святих" продерся між 2-ма захисниками лівера в штраф майданчику і був збитий...Але суддя пеналь не поставив,то таке,але передивитись то міг але чому не захотів невідомо.І зразу ж в цій самій атаці лівер забив і гості посипались 4:0.Знову ліверу серйозно підфартило,просто так пре що навіть судді помиляються коли треба..так буває..
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