Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:0. Блекло и невыразительно

Первый настоящий голевой момент был создан в игре только на 34-й минуте. Бруно Фернандеш не смог забить из хорошего положения. "Ман Юнайтед" владел небольшим преимуществом в середине первого тайма, а также в короткие периоды во втором тайме. Но значительную часть игрового времени на поле шла равная борьба.

Заметно старался у хозяев новичек Бруно Фернандеш. От отчаяния Сульшер сразу доверил португальцу место в основе (два дня он в команде), но еще не готов форвард в полной мере, не привык к партнерам и не знает их возможностей. Также были шансы забить у Маты и Перейры, но точности им не хватило.

У "Вулверхэмптона" необходимо отметить действия Хименеса и Поденсе, два сейва на счету де Хеа. "Волки" показали хорошую организацию, сыгранность и взаимопонимание, вот только ничья в 25-м туре - это удачное стечение обстоятельств и беззубость атак "МЮ". В конце Гринвуд и Далот упустили свои неплохие шансы.

Так и не забили на двоих ни одного мяча команды, сохранив соседство в турнирной таблице. Этот матч показал, что на данный момент "волки" и "красные дьяволы" клубы примерно одного уровня.

АПЛ. 25 тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 0:0

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 23. Шоу, 15. Перейра (Гринвуд 72), 21. Джеймс (Далот 88), 29. Ван-Биссака, 8. Мата (Лингард 88), 17. Фред, 9. Марсьяль, 18. Фернандес.

Вулверхэмптон: 11. Руй Патрисиу, 2. Доэрти, 15. Боли, 16. Коуди, 19. Хонни, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 18. Жота (Нету 70), 37. Траоре (Поденсе 76), 9. Хименес (Дендокер 90+2).

Предупреждения: Фернандес 56, Линделеф 79, Шоу 84 - Невеш 57