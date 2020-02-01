Юрген Клопп: Даже при счете 0:4 Саутгемптон не сдавался - мое уважение

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после разгромной победы над "Саутгемптоном" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Готовность прибавлять и учиться по ходу игры – вот, что нам было необходимо для победы.

Не могу не отдать должное тому, насколько организован "Саутгемптон". В итоге результат странный. Он заслуженный, потому что мы забили голы, но каков соперник! "Саутгемптон" слишком часто бил по нашим воротам, и во втором тайме нам пришлось вносить изменения. Они нам очень помогли, и нас стало сложно сдержать, потому что мы словили кураж.

Даже при счете 0:4 "Саутгемптон" не сдавался – мое почтение", – рассказал Юрген Клопп.