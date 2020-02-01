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Юрген Клопп: Даже при счете 0:4 Саутгемптон не сдавался - мое уважение

Англия
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Наставник "мерсисайдцев" прокомментировал победу над "святыми"

Юрген Клопп: Даже при счете 0:4 Саутгемптон не сдавался - мое уважение
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после разгромной победы над "Саутгемптоном" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Готовность прибавлять и учиться по ходу игры – вот, что нам было необходимо для победы.

Не могу не отдать должное тому, насколько организован "Саутгемптон". В итоге результат странный. Он заслуженный, потому что мы забили голы, но каков соперник! "Саутгемптон" слишком часто бил по нашим воротам, и во втором тайме нам пришлось вносить изменения. Они нам очень помогли, и нас стало сложно сдержать, потому что мы словили кураж.

Даже при счете 0:4 "Саутгемптон" не сдавался – мое почтение", – рассказал Юрген Клопп.

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В статье: Юрген Клопп АПЛ Ливерпуль Саутгемптон (Англия)
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Источник:
BBC
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