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Анчелотти: Мы уже собирались поехать домой с одним очком, но смогли провести крутую контратаку

Англия
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"Наставник" ирисок" подвел итоги победы над "Уотфордом"

Анчелотти: Мы уже собирались поехать домой с одним очком, но смогли провести крутую контратаку
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Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал победу над "Уотфордом" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Футбол очень непредсказуем. Мы собирались отправиться домой с одним очком, поскольку доигрывали вдесятером, но нам удалась классная контратака. Честно говоря, в первом тайме мы не заслуживали сравнять счет, но учитывая то, что на прошлой неделе мы упустили победу над "Ньюкаслом", дважды пропустив после 90-й минуты, то победа в матче заслуженная.

Команда в хорошем расположении духа. У нас была замечательная поддержка, и мы очень рады за болельщиков. Победы в таких матчах укрепляют уверенность в себе. Удаление Делфа было ошибочным. И нам повезло, что мы забили в конце матча. Надо сохранять концентрацию, становиться лучше и быть уверенными в себе, потому что у нас крепкий состав", – рассказал Карло Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Уотфорд
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Источник:
BBC
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