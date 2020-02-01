  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Игра с волками сложилась так, как и ожидалось
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Игра с волками сложилась так, как и ожидалось

Англия
(1 голосов)

Наставник "красных дьяволов" подвел итоги после ничьи с "Вулверхэмптоном"

Сульшер: Игра с волками сложилась так, как и ожидалось
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал нулевую ничью с "Вулверхэмптоном" в матче 25-го тура АПЛ.

"Игра сложилась так, как ожидалось. Мы доминировали в матче, много владели мячом, а соперник создавал нам проблемы на контратаках и стандартах. За последние несколько месяцев мы провели так много матчей, что футболисты утратили энергию. Нам нужен перерыв.

Бруну сегодня действовал глубже с мячом. Мы контролировали игру в первом тайме. А во второй половине создавали чуть больше опасности. Бруну – топ-футболист. Это его первая игра. В первом тайме каждый получал пас в ноги, а Бруну, получая мяч в ноги, хочет, чтобы игроки двигались перед ним, сегодня мы не делали этого. Фернандеш станет топовым усилением.

Игало летит в Манчестер. Мы дадим ему время прийти в себя. Он крепкий форвард и страйкер, который много даст нам", – сказал Сульшер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Оле Гуннар Сульшер АПЛ Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...