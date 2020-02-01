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Сульшер: Игра с волками сложилась так, как и ожидалось
Наставник "красных дьяволов" подвел итоги после ничьи с "Вулверхэмптоном"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал нулевую ничью с "Вулверхэмптоном" в матче 25-го тура АПЛ.
"Игра сложилась так, как ожидалось. Мы доминировали в матче, много владели мячом, а соперник создавал нам проблемы на контратаках и стандартах. За последние несколько месяцев мы провели так много матчей, что футболисты утратили энергию. Нам нужен перерыв.
Бруну сегодня действовал глубже с мячом. Мы контролировали игру в первом тайме. А во второй половине создавали чуть больше опасности. Бруну – топ-футболист. Это его первая игра. В первом тайме каждый получал пас в ноги, а Бруну, получая мяч в ноги, хочет, чтобы игроки двигались перед ним, сегодня мы не делали этого. Фернандеш станет топовым усилением.
Игало летит в Манчестер. Мы дадим ему время прийти в себя. Он крепкий форвард и страйкер, который много даст нам", – сказал Сульшер.