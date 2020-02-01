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Бернли - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на матч английской Премьер-лиги, который состоится 2 февраля, начало встречи в 16:00

Бернли - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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С интересными результатами подходят к очной игре "Бернли" и "Арсенал". Лондонский клуб сыграл вничью в трех последних матчах чемпионата, команда Артеты все еще остается в нижней десятке, побед очень не хватает "канонирам". А вот "Бернли" добыл две победы в последних турах и немного обезопасил себя от зоны вылета. По 30 очков у этих соперников и они соседи в табеле о рангах.

АПЛ. 25 тур

Стадион: Терф Мур (Бернли)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Бернли 16:00 Арсенал

Команда Шона Дайча очень хочет остаться в АПЛ, пришлось даже пожертвовать Кубком Англии и в мид-уик "Норвич" обыграл "бордовых" (2:1). Еще два тура назад положение "Бернли" в чемпионате было критичным, но сейчас шесть очков отделяет команду от 18-го места.

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Все те же шесть очков преимущества перед провалом и у "Арсенала", но, наверное, неправильно предполагать, что такая участь может ожидать лондонский гранд. Можно ожидать, что в ближайшее время "канониры" вернутся в группу лидеров, а победы начнутся, возможно, в ближайшее время.

Напомним, что UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка.

"Арсенал" не проигрывал еще в этом году – пять матчей в 2020-м провела команда Артеты, три ничьи и две победы у лондонцев. Гости явный фаворит встречи на "Терф Мур", хотя результативного противостояния ждать не стоит. Один гол может решить судьбу противостояния, однако надеемся на лучшее и ожидаем больше двух забитых голов, как случилось и в первом матче этого сезона. Прогноз: победа "Арсенала" 2:1.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Бернли Прогнозы
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