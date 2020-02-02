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Ливерпуль набрал 100 очков из 102 в последних 34 матчах АПЛ

Англия
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Дружина Клоппа продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды

Ливерпуль набрал 100 очков из 102 в последних 34 матчах АПЛ
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"Ливерпуль" вчера одолел "Саутгемптон" (4:0) в рамках 25-го тура АПЛ.

Таким образом "красные" набрали 73 из 75 очков в чемпионате в этом сезоне. Если брать в расчёт ещё и окончание прошлой кампании, то из 102 пунктов подопечные Клоппа набрали целых 100.

Отрыв "Ливерпуля" от "Ман Сити" составляет 22 очка. Кроме того, "мерсисайдцы" умудрились набрать в два раза больше пунктов, чем их заклятые враги из "Манчестер Юнайтед" (36).

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В статье: Ливерпуль
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