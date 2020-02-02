  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола: При Моуриньо Тоттенхэм выглядит бодро
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола: При Моуриньо Тоттенхэм выглядит бодро

Англия
(1 голосов)

Пеп опасается противостояния со "шпорами"

Гвардиола: При Моуриньо Тоттенхэм выглядит бодро
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему нравится игра "Тоттенхэма" при Жозе Моуриньо.

"Думаю, каждому тренеру нужно время. Я видел матч "Тоттенхэма" против "Ливерпуля", а также их последнюю игру против "Саутгемптона", и их команда выглядит бодро, совсем не вяло.

У них агрессивная команда, которая может играть по различным схемам. Жозе всегда был бойцом, и против его команд всегда тяжело.

Мы собираемся как можно лучше подготовиться к матчу и отправимся в Лондон, чтобы добыть хороший результат и приблизиться к попаданию в Лигу Чемпионов на будущий сезон", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

"Тоттенхэм" примет "Ман Сити" сегодня, 2 февраля. Игра стартует в 18:30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...