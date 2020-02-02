Тоттенхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча

Встреча старых хорошо знакомых и принципиальных соперников – Гвардиолы и Моуриньо – одна из главных интриг центрального матча 25-го тура АПЛ. Последний раз они встречались незадолго до увольнения португальца из "МЮ", в ноябре 2018-го "Ман Сити" с Гвардиолой довольно легко обыграло Моуриньо 3:1. Сейчас у Жозе новая команда и начинается новый этап отношений лондонского и манчестерского клубов. Напомним, что летом в начале сезона "горожане" не смогли обыграть "шпоры", это были первые потери очков в чемпионате. За последние два года "Хотспур" часто доставляет серьезные неприятности "Сити".

АПЛ. 25 тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Тоттенхэм 18:30 Манчестер Сити

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С Моуриньо "шпоры" не проигрывают в четырех последних матчах, победив в двух из них. В 24-м туре АПЛ "Тоттенхэм" не без проблем разобрался с аутсайдером турнира "Норвичем" (2:1). А вот в Кубке Англии в мид-уик "Хотспур" не смог обыграть "Саутгемптон" (1:1). После прихода Моуриньо в лондонский клуб в ноябре прошлого года, "шпоры" провели 17 матчей, в которых одержали 8 побед, 4 игры свели вничью и в 5 уступили. Существенного прогресса по сравнению с игрой Почетинно пока не видно.

"Горожане" проиграли в своей последней встрече, "Ман Юнайтед" был сильнее - 0:1, но команда Гвардиолы выполнила задачу и в Кубке лиги вышла в финал – 3:2 по сумме двух поединков. В прошлом туре чемпионата "Ман Сити" сломил сопротивление очень неудобного соперника, открытие нового сезона с великолепной оборонной линией – "Шеффилд Юнайтед" (1:0).

В Лондоне последний раз "Тоттенхэм" и "Ман Сити" встречались в апреле 2019-го, минимальная победа 1:0 "шпор" в том знаковом матче стоила для "горожан" выхода в полуфинал Лиги Чемпионов. "Ман Сити" тогда был на ходу и считался безусловным фаворитом, однако дома выиграл 4:3 и остался ни с чем.

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В трех из пяти последних гостевых матчах "Ман Сити" обыгрывал "Тоттенхэм", дважды "шпоры" были сильнее, и эти победы стоили очень дорого для "горожан". Можно говорить про принципиальность отношений этих соперников. Отметим, что ничьи не часто случаются в дуэлях команд – 2:2 в этом сезоне скорее исключение. А также результативными получаются матчи лондонцев и манкунианцев, в десяти последних матчах команды забивают в среднем по три гола.

СТАТИСТИКА

Всего сыгран 161 матч;

61 победа Тоттенхэма, 36 ничьих, 64 победы Ман Сити

Общий счет – 222:252

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

У хозяев из-за травм не сыграет Кейн, Дэвис и Сиссоко, а у гостей не помощник Зане. Также были проблемы со здоровьем у Лапорта, Менди и Фернандиньо. Можно ожидать появления в старте Зинченко, Александр находился на скамейке в двух последних встречах, возможно, сейчас Гвардиола доверится ему. Тем более, что конкурент украинца по позиции Анхелиньо на этой неделе покинул "Ман Сити" и ушел в аренду в "Лейпциг". Также у "шпор" можно ожидать появления на поле новичка Бергвейка (хотя бы на замену), экс-хавбек должен усилить "Тоттенхэм".

Тоттенхэм: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Орье, Уинкс, Ламела, Ло Чельсо, Сессеньон, Алли, Лукас Моура, Сон Мин.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Канселу, Отаменди, Зинченко, Родри, де Брюйне, Б.Силва, Д. Силва, Жезус, Агуэро.

ПРОГНОЗ

Тренеры обменялись традиционными комплиментами команд-соперниц, при этом, Гвардиола отметил "агрессивность" лондонцев. Наверное, это была ирония, потому что именно агрессии "Тоттенхэму" и не хватает, часто от обороны играют подопечные Моуриньо и почти не рискуют. Можно ожидать, что в этот раз игру будет вести "Ман Сити", а хозяева постараются действовать на контратаках. Прогноз: победа гостей 3:1.