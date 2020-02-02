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Тоттенхэм - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Где 02.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Лондоне

Тоттенхэм - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Встреча английских грандов это всегда интересно и увлекательно, а если эти гранды возглавляют такие специалисты, как Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо, то возникает особый интерес. Больше года, с ноября 2018-го, не сходились эти тренеры в очных битвах. "Тоттенхэм" и "Ман Сити" достаточно принципиальные соперники, а в Лондоне статус фаворита у "горожан" совсем не очевиден.

Подробнее о матче Тоттенхэм - Манчестер Сити читайте в отдельном материале.

АПЛ. 25 тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Тоттенхэм 18:30 Манчестер Сити

UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка>>

Телетрансляция на канале Setanta

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити
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