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Тоттенхэм - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Где 02.02.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния в Лондоне
Встреча английских грандов это всегда интересно и увлекательно, а если эти гранды возглавляют такие специалисты, как Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо, то возникает особый интерес. Больше года, с ноября 2018-го, не сходились эти тренеры в очных битвах. "Тоттенхэм" и "Ман Сити" достаточно принципиальные соперники, а в Лондоне статус фаворита у "горожан" совсем не очевиден.
Подробнее о матче Тоттенхэм - Манчестер Сити читайте в отдельном материале.
АПЛ. 25 тур
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)
Тоттенхэм 18:30 Манчестер Сити
UA-Футбол проведет онлайн трансляцию поединка>>
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