Тоттенхэм - Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Встреча английских грандов это всегда интересно и увлекательно, а если эти гранды возглавляют такие специалисты, как Хосеп Гвардиола и Жозе Моуриньо, то возникает особый интерес. Больше года, с ноября 2018-го, не сходились эти тренеры в очных битвах. "Тоттенхэм" и "Ман Сити" достаточно принципиальные соперники, а в Лондоне статус фаворита у "горожан" совсем не очевиден.

Подробнее о матче Тоттенхэм - Манчестер Сити читайте в отдельном материале.

АПЛ. 25 тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Тоттенхэм 18:30 Манчестер Сити

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