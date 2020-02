Португальский спаситель дьяволов? Чего стоит ожидать от трансфера Бруну Фернандеша

Совершить серьезную покупку зимой гораздо сложнее, чем летом. Об этом вам скажет любой руководитель приличного клуба. Вот почему в январе и происходит мизерное количество стоящих трансферов.

Причины подобного весьма просты - некоторые команды не хотят отпускать игроков в преддверии решающего этапа чемпионата, где нужно будет выгрызать места под солнцем. Бывает что и сами футболисты понимают, что заиграть на новом месте сложнее, так как предсезонную подготовку они проходили с иными клубами, под присмотром других тренеров.

Однако каждое правило имеет свое исключение. Таким, безслувно, стал январский переход Бруну Фернандеша в состав "Манчестер Юнайтед". Переговоры, которые велись очень долго, заставляли болельщиков английской команды постоянно обновлять новостную ленту в поиске новой информации. Так что же сумеет привнести португалец в новую команду?

Начиная с прошедшего лета, многие клубы вели борьбу за результативного полузащитника. Судите сами, в 46 матчах сезона он отличился 26 раз. Сверху добавил еще и 18 голевых передач. Недурно, как для футболиста центра поля. Многие сравнивали его с Лэмпардом, который также забивал много и регулярно. Летом представители "красной стороны" Манчестера были одними из претендентов на Бруну, но по итогу никто удовлетворить боссов "Спортинга" не сумел. Португалец еще на полгода остался на родине, надеясь на свой зимний переход.

Man Utd have agreed to sign Bruno Fernandes



His stats at Sporting Lisbon are insane! pic.twitter.com/HfcGxizdop