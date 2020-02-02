Португальский спаситель дьяволов? Чего стоит ожидать от трансфера Бруну Фернандеша

Совершить серьезную покупку зимой гораздо сложнее, чем летом. Об этом вам скажет любой руководитель приличного клуба. Вот почему в январе и происходит мизерное количество стоящих трансферов.

Причины подобного весьма просты - некоторые команды не хотят отпускать игроков в преддверии решающего этапа чемпионата, где нужно будет выгрызать места под солнцем. Бывает что и сами футболисты понимают, что заиграть на новом месте сложнее, так как предсезонную подготовку они проходили с иными клубами, под присмотром других тренеров.

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Однако каждое правило имеет свое исключение. Таким, безслувно, стал январский переход Бруну Фернандеша в состав "Манчестер Юнайтед". Переговоры, которые велись очень долго, заставляли болельщиков английской команды постоянно обновлять новостную ленту в поиске новой информации. Так что же сумеет привнести португалец в новую команду?

Начиная с прошедшего лета, многие клубы вели борьбу за результативного полузащитника. Судите сами, в 46 матчах сезона он отличился 26 раз. Сверху добавил еще и 18 голевых передач. Недурно, как для футболиста центра поля. Многие сравнивали его с Лэмпардом, который также забивал много и регулярно. Летом представители "красной стороны" Манчестера были одними из претендентов на Бруну, но по итогу никто удовлетворить боссов "Спортинга" не сумел. Португалец еще на полгода остался на родине, надеясь на свой зимний переход.

Man Utd have agreed to sign Bruno Fernandes



His stats at Sporting Lisbon are insane! pic.twitter.com/HfcGxizdop — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) January 29, 2020

Уже в январе, боссы "МЮ" решили не затягивать процесс, а сразу сели за стол переговоров. Президент "львов" лично прилетел в Англию, дабы обсудить все детали будущей сделки. Стороны быстро пришли к компромиссу, сойдясь на сумме в 65 миллионов. Бруну не ставил жестких требований "МЮ", быстро договорившись о контракте. Казалось, все оговорено, пора проходить медобследование и остальные формальные вещи. Но тут "дьяволы" решили немного изменить условия. Узнав о неких финансовых трудностях португальской стороны, англичане захотели снизить цену до 55 миллионов. "Спортинг" уступать не хотел и переговоры остановились.

Нежданно-негаданно, на горизонте замелькала "Барселона", которая хотела использовать Фернандеша в своих целях (им нужен был форвард и потому они вступили в бой за полузащитника). "МЮ", поняв что может остаться ни с чем, быстро пересмотрел свои взгляды и сделал новое, более серьезное предложение. На сей раз, они готовы были отдать 55 миллионов евро сразу, но добавив солидные бонусы (целых 25 миллионов).

Сразу после официального объявления трансфера многих скептиков, экспертов, знатоков стали терзать смутные сомнения. А стоит ли Бруну таких денег? Если взять в расчет сухую статистику, то за него нужно платить гораздо больше (если уже за Фелиша отдали 126 миллионов, то за этого полузащитника нужно платить все 150). С другой стороны, Фернандеш почти не играл за пределами родного чемпионата, что, безусловно, вызывает опасения. В Италии он провалился, а в сборной показатели Бруну гораздо скромнее клубных.

Другой вопрос - усилит ли он сходу "Юнайтед"? Тут многое зависит от персоны Оле Гуннара Сульшера и того, как он хочет использовать португальца. Чаще всего, в последних двух сезонах Бруну играл на позиции "десятки". При схеме 4-2-3-1 он точно будет основным, ведь чтобы выиграть конкуренцию у Лингарда, Перейры и нынешнего Маты особых усилий прикладывать не нужно.

Бруну должен добавить англичанам самого главного - креатива. Игра "дьяволов" выглядит сейчас импотентной, а от просмотра матчей болельщики впадают в уныние. Теперь в распоряжении у норвежского тренера появился футболист, который умеет, в правильное время, отдать голевой, или предголевой пас. А если нужно, то и сам завершить атаку сумеет.

Именно "десяткой" Бруну вышел в своем первом матче против "Вулверхэмптона". Португалец не только не затерялся во время дебюта, но и был наиболее активным в атаке. Он пять раз пробил по воротам, причем трижды в створ. Отдал 77 передач на чужой половине, точность которых достигала 80%. Безусловно, был видно, что ему еще нужно сыграться с партнерами, но это все придет с опытом. Полузащитник лишь два дня назад стал игроком "МЮ".

Никто сейчас не будет требовать от Фернандеша большего количества голов в новом клубе. АПЛ - среда весьма конкурентная, и забивать по 20 и больше, играя еще и полузащитником, может далеко не каждый. С другой стороны, когда за футболиста платят 55 миллионов евро, то определенные вещи на поле он должен выполнять.

Фернандеш также не потеряется и при схеме 4-3-3. Португалец имеет опыт игры в подобных условиях. Техника позволяет ему и мяч грамотно протащить, и передачу на партнера вовремя отдать. Данная позиция более энергозатратная, так как придется гораздо чаще возвращаться в оборону. Особенно если рядом с ним будет действовать Поль Погба, который сзади отрабатывать не очень любит. С другой стороны, очень интересно было бы посмотреть на взаимодействие француза и португальца. Оба прекрасно играют впереди, оба имеют отличный дальний удар. Есть все шансы, что "Юнайтед" может стать очень грозной силой. По крайней мере, это будет касаться действий в атаке.

Подытожим. Можно сказать, что у португальского новичка есть предпосылки выйти на новый уровень и помочь "МЮ" с решением их задач. У "дьяволов" сейчас кризис идей в атаке, а приход игрока со столь внушительной статистикой (пусть и в чемпионате Португалии), разнообразит немного приунывший коллектив. Главная задача Сульшера - быстрее адаптировать Бруну в новом чемпионате. Ведь цель у клуба поставлена давно - вернуться в ТОП-4 АПЛ. За первую половину сезона они так и не показали, за счет чего могут это сделать.