Моуриньо: Это будет матч Тоттенхэма и Ман Сити, а не противостояние Жозе и Пепа

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо призвал не сводить воскресный матч с "Манчестер Сити" к его очному противостоянию с Хосепом Гвардиолой.

"Лично я больше помню его по тем трем годам, на протяжении которых мы сражались на одной стороне, работая бок о бок в одном клубе. Мы работали вместе каждый день на протяжении трех лет. Так что я помню больше, чем люди, которые говорят о нашем противостоянии.

Конечно, затем были "Барселона" и "Реал", "Интер" и "Барселона" в Лиге Чемпионов, "Сити" и "Юнайтед". Теперь это "Тоттенхэм" и "Сити".

Повторюсь, это не матч Жозе против Пепа. Играют клубы, команды, и это будет еще одно противостояние. Новая глава для нас, потому что это первый раз, когда "Тоттенхэм" играет против "Манчестер Сити" во главе с нами двумя.

Это никогда не было Жозе против Пепа — или Хосепа, раз уж он каталонец. Для меня это матч, который я хочу выиграть, потому что мы нуждаемся в очках. Не более", — цитирует Моуриньо Sky Sports.