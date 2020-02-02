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Игало о своем трансфере в МЮ: Мечта, которая сбылась. Больше сказать не могу

Англия
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Нигериец поделился впечатлениями от перехода в "МЮ"

Игало о своем трансфере в МЮ: Мечта, которая сбылась. Больше сказать не могу
Новина українською

Новоиспечённый форвард "Манчестер Юнайтед" Одион Игало прокомментировал свой переход в стан "красных дьяволов".

"Мечта, которая сбылась. С детства я следил за "Манчестер Юнайтед" и мечтал о нем. Сейчас это уже реальность. Я не могу сказать больше, пока не начну.

Переход – это прекрасная возможность для меня, и я благодарен богу, моему агенту и тренеру, который дал мне шанс быть здесь. Я рад работать с командой.

Сегодня планирую расслабиться, потому что проделал очень длинный путь из Шанхая в Манчестер. Сегодня просто отдохну, а завтра начну тренироваться", – рассказал Игало.

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В статье: Одион Игало Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports
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