Игало о своем трансфере в МЮ: Мечта, которая сбылась. Больше сказать не могу

Новоиспечённый форвард "Манчестер Юнайтед" Одион Игало прокомментировал свой переход в стан "красных дьяволов".

"Мечта, которая сбылась. С детства я следил за "Манчестер Юнайтед" и мечтал о нем. Сейчас это уже реальность. Я не могу сказать больше, пока не начну.

Переход – это прекрасная возможность для меня, и я благодарен богу, моему агенту и тренеру, который дал мне шанс быть здесь. Я рад работать с командой.

Сегодня планирую расслабиться, потому что проделал очень длинный путь из Шанхая в Манчестер. Сегодня просто отдохну, а завтра начну тренироваться", – рассказал Игало.