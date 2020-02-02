Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Минус Зинченко - минус три очка

Один из самых неудобных соперников для "Ман Сити" лондонский клуб, как и Моуриньо непростой соперник для Гвардиолы. Так все сложилось, что гости не смогли реализовать преимущество, а "Тоттенхэм" выждал свой шанс, проявил хладнокровие и взял соперника "тепленьким". Матч был похож на старый голливудский боевик, когда героя весь фильм избивают и мучают, но в конце он из последних сил всех побеждает.

Уже на 10-й минуте Агуэро наносил смачный удар, немного не хватило точности. Затем снова был момент у Агуэро, а также де Брюйне неплохо стрелял по воротам. Моментами игра казалось невероятно напряженной и нервной, показательный момент со Стерлингом, Рахима едва не удалили в рядовом моменте, арбитр даже пересматривал повтор, так хотелось Майку Дину вытащить из кармана именно красную карточку. Это была только репетиция, арбитр нервничал даже больше, чем игроки.

"Тоттенхэм" огрызался и в обороне проводил не так много времени, как ожидалось (в первом тайме). Хорошие рывки совершал Сон Мин, выверенные пасы получались у Ло Чельсо, также заметно старался Бергвейн, в своем первом матче новобранец "шпор" очень хотел отличиться. Но его время пришло только во втором тайме.

В оборону "Хотспур" не всегда успевал возвращаться. В одной из атак гостей Орье нарушил правила против Агуэро, дело было в штрафной площади и фол казался очевидным. Арбитр снова решил обратиться к помощникам с системой ВАР. Все же Дин назначил одиннадцатиметровый, который не повлиял на счет на табло. Гюндоган не переиграл одного из лучших игроков встречи - Льориса. А сразу после этого момента Зинченко получил первую желтую карточку.

Второй горчичник для украинца оказался самым спорным моментом в противостоянии. Очень неудачно угловой разыграл Марез, Уинкс подхватил мяч и мчался в контратаку, ему на перехват шел Зинченко, который сыграл плечо-в-плечо, вроде бы позволительный силовой прием, но игрок "Тоттенхэма", более крепкий физически, чем Александр, отлетел в сторону, рухнув, словно пушинка. Дин сразу удалил Зинченко с поля (первая красная для украинца в его английской карьере).

Как хищник чувствует раненого зверя и готов воспользоваться его слабостью, так и "Хотспур" бросился на ворота Эдерсона. Почти сразу удалось реализовать численное преимущество. Прошел пас Лукаса на Бергвейна, который классно принял мяч, положил корпус и сильно пробил в дальний правый угол - 1:0. Растерянностью и небольшой ошибкой "горожан" воспользовались подопечные Моуриньо.

Отошли назад "шпоры", но не ставили автобус, а продолжали тревожить "Ман Сити" опасными выпадами. Один из них завершился вторым голом - Ндомбеле разрезал оборону, Сон Мин ворвался в свободную зону и пробил мимо голкипера снова в правый угол. При счете 2:0 подопечные Моуриньо почти не переходили центр поля.

В десятером "горожане" штурмовали ворота и создали три неплохих момента, один раз в каркас ворот попал мяч. Но счет уже не менялся. Очевидно, что это был несчастливый день для команды Гвардиолы. Вся удача закончилась в прошлом сезоне? Тем временем, отрыв от "Ливерпуля" уже 22 очка - настоящая пропасть. А "шпоры" подбираются ближе к Топ-4, до "Челси" всего четыре пункта.

АПЛ. 25 тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0

Голы: Бергвейн 63, Сон Мин 71

Незабитый пенальти - Гюндоган 40

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 24. Орье, 39. Танганга, 8. Уинкс, 18. Ло Чельсо, 20. Алли (Ламела 70), 27. Лукас Моура (Дайер 84), 7. Сон Мин, 23. Бергвейн (Ндомбеле 70).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 30. Отаменди, 7. Стерлинг (Б. Силва 84), 11. Зинченко, 16. Родри, 17. де Брюйне, 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 10. Агуэро (Канселу 65), 26. Марез (Жезус 73).

Предупреждения: Алдервейрелд 42, Ло Чельсо 66 - Стерлинг 13, Уолкер 34, Зинченко 42

Удаления: Зинченко 61