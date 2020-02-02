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Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Минус Зинченко - минус три очка

Англия
(1 голосов)

Это был не день "горожан" - незабитый пенальти, удаление и два неожиданно простых пропущенных мяча

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Минус Зинченко - минус три очка
UA-Футбол
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Один из самых неудобных соперников для "Ман Сити" лондонский клуб, как и Моуриньо непростой соперник для Гвардиолы. Так все сложилось, что гости не смогли реализовать преимущество, а "Тоттенхэм" выждал свой шанс, проявил хладнокровие и взял соперника "тепленьким". Матч был похож на старый голливудский боевик, когда героя весь фильм избивают и мучают, но в конце он из последних сил всех побеждает.

Уже на 10-й минуте Агуэро наносил смачный удар, немного не хватило точности. Затем снова был момент у Агуэро, а также де Брюйне неплохо стрелял по воротам. Моментами игра казалось невероятно напряженной и нервной, показательный момент со Стерлингом, Рахима едва не удалили в рядовом моменте, арбитр даже пересматривал повтор, так хотелось Майку Дину вытащить из кармана именно красную карточку. Это была только репетиция, арбитр нервничал даже больше, чем игроки.

"Тоттенхэм" огрызался и в обороне проводил не так много времени, как ожидалось (в первом тайме). Хорошие рывки совершал Сон Мин, выверенные пасы получались у Ло Чельсо, также заметно старался Бергвейн, в своем первом матче новобранец "шпор" очень хотел отличиться. Но его время пришло только во втором тайме.

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Минус Зинченко - минус три очка - изображение 1

В оборону "Хотспур" не всегда успевал возвращаться. В одной из атак гостей Орье нарушил правила против Агуэро, дело было в штрафной площади и фол казался очевидным. Арбитр снова решил обратиться к помощникам с системой ВАР. Все же Дин назначил одиннадцатиметровый, который не повлиял на счет на табло. Гюндоган не переиграл одного из лучших игроков встречи - Льориса. А сразу после этого момента Зинченко получил первую желтую карточку.

Второй горчичник для украинца оказался самым спорным моментом в противостоянии. Очень неудачно угловой разыграл Марез, Уинкс подхватил мяч и мчался в контратаку, ему на перехват шел Зинченко, который сыграл плечо-в-плечо, вроде бы позволительный силовой прием, но игрок "Тоттенхэма", более крепкий физически, чем Александр, отлетел в сторону, рухнув, словно пушинка. Дин сразу удалил Зинченко с поля (первая красная для украинца в его английской карьере).

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Минус Зинченко - минус три очка - изображение 2

Как хищник чувствует раненого зверя и готов воспользоваться его слабостью, так и "Хотспур" бросился на ворота Эдерсона. Почти сразу удалось реализовать численное преимущество. Прошел пас Лукаса на Бергвейна, который классно принял мяч, положил корпус и сильно пробил в дальний правый угол - 1:0. Растерянностью и небольшой ошибкой "горожан" воспользовались подопечные Моуриньо.

Отошли назад "шпоры", но не ставили автобус, а продолжали тревожить "Ман Сити" опасными выпадами. Один из них завершился вторым голом - Ндомбеле разрезал оборону, Сон Мин ворвался в свободную зону и пробил мимо голкипера снова в правый угол. При счете 2:0 подопечные Моуриньо почти не переходили центр поля.

В десятером "горожане" штурмовали ворота и создали три неплохих момента, один раз в каркас ворот попал мяч. Но счет уже не менялся. Очевидно, что это был несчастливый день для команды Гвардиолы. Вся удача закончилась в прошлом сезоне? Тем временем, отрыв от "Ливерпуля" уже 22 очка - настоящая пропасть. А "шпоры" подбираются ближе к Топ-4, до "Челси" всего четыре пункта.

АПЛ. 25 тур

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0

Голы: Бергвейн 63, Сон Мин 71

Незабитый пенальти - Гюндоган 40

Тоттенхэм: 1. Льорис, 4. Алдервейрелд, 6. Мина Санчес, 24. Орье, 39. Танганга, 8. Уинкс, 18. Ло Чельсо, 20. Алли (Ламела 70), 27. Лукас Моура (Дайер 84), 7. Сон Мин, 23. Бергвейн (Ндомбеле 70).

Манчестер Сити: 31. Эдерсон, 2. Уолкер, 30. Отаменди, 7. Стерлинг (Б. Силва 84), 11. Зинченко, 16. Родри, 17. де Брюйне, 25. Фернандиньо, 8. Гюндоган, 10. Агуэро (Канселу 65), 26. Марез (Жезус 73).

Предупреждения: Алдервейрелд 42, Ло Чельсо 66 - Стерлинг 13, Уолкер 34, Зинченко 42

Удаления: Зинченко 61

Тоттенхэм - Манчестер Сити 2:0. Минус Зинченко - минус три очка - изображение 3

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В статье: Хосеп Гвардиола Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (24)
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Усе буде добре (Київ)
02.02.2020 в 21:27
МС мав за рахунку 0:0 хороші моменти, але не забив. Зінченко першу картку отримав здуру, друга - сумнівна. Не день МС.
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0
0
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Spokoyno (Киев)
02.02.2020 в 21:24
"Ми їх душили, душили" А потім осічка і команда полетіла. Чи є у цьому вина Олександра З... так безперечно. Утім Гвардіола добре організовує ГРУ команд, а от БИТИСЯ за результат у цих команд не так гарно виходить
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0
0
СашаXM (Хмельницкий)
02.02.2020 в 21:16
Гвардионла не умеет тренировать топ-коллективы долго, выжал с топ-состава 1-2 сезона и дальше ... вести команду как сэр Алекс он просто не может!
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
02.02.2020 в 21:22
Кстати, так и есть. В Баварии та же петрушка была. Третий сезон у Гвардиола самый провальный. А четвёртый сезон он тренирует уже новую команду.
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+1
0
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Wreck (Киев)
02.02.2020 в 21:27
У Моуриньо тоже самое
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0
0
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usovvictor (Kharkov)
02.02.2020 в 20:51
...Гвардиола все равно свое возьмет, но первенство под большим вопросом с такими промахами у команды. Незабитый пенальти, торопливость с обрезками привела к уходу Зинченко. Будь хладнокровнее, то дожали бы..., Пепе есть над чем работать...
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+2
-5
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Romerik (YNWA)
02.02.2020 в 20:56
АХАХ. Первенство под большим вопросом стало после поражения с красными, о чем ты говоришь. Или ты еще думал, что до матча против шпор Сити еще на что-то претендовал??? Другое дело с ЛЧ. Сюда как раз они и могут бросить всю свою злость, и все силы. Особенно будет интересно смотреть на матч с Мадридом, который сейчас немного поднялся...
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+2
0
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okolegko (Київ)
02.02.2020 в 21:00
Так, це буде одне з найцікавіших протистоянь. Чи зможе Гвардіола вдихнути нове життя у гру команди, чи зіданісти затопчуть технарів
+3
0
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okolegko (Київ)
02.02.2020 в 20:44
Зіна, Зіна... Ти підвів не лише МС, себе та Гвардіолу, а ще й збірну. Якщо Пеп тебе посаде на банку, в яких ти будеш кондиціях на Євро. Вдома хто є?..
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+3
-2
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Romerik (YNWA)
02.02.2020 в 20:50
Я думаю той факт, що він тренується в Гвардіоли, цього буде достатньо для ігрових кондицій в збірній. Лякає інше, що Гвардіола може відправити його в аренду, або взагалі продати. Видно що він не захисник, хоча декілька вдалих матчів має в своєму активі. І скоріше за все літом Пеп буде виторговувати якийсь гучний трансфер на цю позицію, бо Менді також особливо не сяє..
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+7
0
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okolegko (Київ)
02.02.2020 в 20:52
Його вовки давно сватали, але чи заграє він там, чи знову захоче гріти лавку у Пепа, це ще питання
+2
0
metall5291 (Kharkiv)
02.02.2020 в 20:50
Никогда в жизни судья не шел на поводу игроков. Неужели Зина этого не знал? Сам виноват, увы.
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+3
0
absurdlight (Kiev)
02.02.2020 в 20:37
Хочется отметить у шпор Тангангу. Надёжно играет на левом фланге у шпор. Бергвейн забил красиво свой дебютный гол. Интересный матч.
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+6
0
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usovvictor (Kharkov)
02.02.2020 в 20:34
....довольно неожиданный результат, ...доминировать - не значит выиграть. Зинченко определил судья, посчитав, что заслонив преградил атаку. Человеческий фактор. Для тренеров довольно неожиданно видно, один веселился, другой репу чесал...
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+2
-2
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okolegko (Київ)
02.02.2020 в 20:50
Отримав другу, як кажуть, «за сукупністю». В принципі, як і першу. Пересидів на лавці, мабуть поспілкувався з Гармашем, і хлопця понесло
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+6
0
MaximSK (Киев)
02.02.2020 в 20:34
Вина Зинченко в поражении большая, но в целом МС сейчас в плохой форме, Гвардиоле нужно срочно что-то делать с командой, впереди ЛЧ, единственный шанс спасти сезон. В целом по сезону очень много провальных матчей, даже второе место будет непросто занять в АПЛ.
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+3
-2
oleg dynamo (львівська)
02.02.2020 в 20:38
якісь сантиметри і була б купа голів тільки в Агуеро ,до чого тут Зіна
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0
-7
Tenma7 (Чернигов)
02.02.2020 в 20:40
Удалятся и подводить команду нефиг.
+5
0
avatar
Romerik (YNWA)
02.02.2020 в 20:42
Если бы, да кабы... Полная чушь. Так можно сказать про любой матч... Так и Ливерпуль мог потерять очки в матчах если бы... О чем вообще речь...
+4
-1
Karpaty93 (Турка)
02.02.2020 в 20:43
В WOT є таке поняття як "злився".Сашко тупо "злився".
+2
-1
avatar
okolegko (Київ)
02.02.2020 в 20:45
Злякався Самого Моура
+3
0
oleg dynamo (львівська)
02.02.2020 в 20:34
одна команда на 2 голови сильніше іншої і програє 2:0 (все на перекосяк ,ну щоб так не фартило..?).А зТотенхемом нефарт ще з минулого сезону ЛЧ,навряд чи МС тоді б хтось зупинив
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0
-2
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Romerik (YNWA)
02.02.2020 в 20:33
Тот момент, когда Кристалл Пэлас стал одним из двух основных действующих лиц главного матча сезона АПЛ... +22. YNWA
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+6
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
02.02.2020 в 20:28
6 победных туров до чемпионства Ливерпуля. Только бы не подскользнулись)
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+2
-3

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