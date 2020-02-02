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Моуриньо: Нам повезло в паре ситуаций, но очень не повезло, что Стерлинг не получил красную

Англия
(1 голосов)

Португальский наставник поделился мыслями после победы над "Сити"

Моуриньо: Нам повезло в паре ситуаций, но очень не повезло, что Стерлинг не получил красную
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Я очень доволен парнями. Нам повезло в паре ситуаций, но, с другой стороны, очень, очень не повезло, что Рахим Стерлинг не получил красную карточку после ВАР.

Она была очевидной. Если бы мы на протяжении 75 минут играли в большинстве, это была бы совсем другая игра. Я видел, что за такое уже удаляли с поля. Например, так было с Соном в матче с "Челси".

Парни сыграли феноменально. Сэйв после пенальти был невероятен, и это воля Божья – ведь пенальти там не должно было быть.

Попасть в топ-4 будет сложно. Мы участвуем в трех соревнованиях. Но это был хороший уикенд для нас", – рассказал Жозе Моуриньо.

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В статье: Жозе Моуриньо Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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Источник:
BBC
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Комментарии (2)
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absurdlight (Kiev)
02.02.2020 в 22:05
Стерлинг - реально жестоко шипами прошёлся по ноге Деле. Удалили , не удалили, это такое... Но на какой черт так делать? Повезло, что всё обошлось без травм.
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СашаXM (Хмельницкий)
02.02.2020 в 21:54
Луч №1 ))
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