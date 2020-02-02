Моуриньо: Нам повезло в паре ситуаций, но очень не повезло, что Стерлинг не получил красную

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал победу над "Манчестер Сити" в рамках 25-го тура АПЛ.

"Я очень доволен парнями. Нам повезло в паре ситуаций, но, с другой стороны, очень, очень не повезло, что Рахим Стерлинг не получил красную карточку после ВАР.

Она была очевидной. Если бы мы на протяжении 75 минут играли в большинстве, это была бы совсем другая игра. Я видел, что за такое уже удаляли с поля. Например, так было с Соном в матче с "Челси".

Парни сыграли феноменально. Сэйв после пенальти был невероятен, и это воля Божья – ведь пенальти там не должно было быть.

Попасть в топ-4 будет сложно. Мы участвуем в трех соревнованиях. Но это был хороший уикенд для нас", – рассказал Жозе Моуриньо.