"Красная Зинченко – ключевой момент матча". Пеп сказал, что предупреждал украинца о желтой в перерыве

В рамках 25-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" приехал в гости к "Тоттенхэму" – "горожане" пали со счетом 2:0 (забивали Бергвейн и Сон). Голы хлынули сразу же после удаления украинского футболиста гостей Александра Зинченко. Цитирует Гвардиолу пресс-служба "небесно-голубых".

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"Как я могу критиковать своих игроков? Мы хорошо выступили, но проиграли – что-то еще добавить сложно. Такое было и раньше, в матче с "Юнайтед", когда они реализовали мизер своих моментов, а мы не воплотили в преимущество уйму моментов. Единственное, что мы можем сделать сейчас – играть еще лучше и улучшать психологию. Поверьте, "Сити" забивает достаточно много".

"Красная Зинченко – ключевой момент матча. После этого игрокам было тяжело морально. Мы говорили ему в перерыве – нужно быть осторожным, ведь он был на карточке. Травма Стерлинга? Пока я не знаю деталей, ведь ни с кем это не обсуждал".

Гвардиола в 6-й раз проиграл Моуриньо. Чаще Пеп уступал только Клоппу – 9 поражений. Ни один другой специалист в мире футбола не смог обыграть испанца больше 3 раз.