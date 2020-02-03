"Для АПЛ – это смех. У меня все". Влада Седан раскритиковала арбитра за решение удалить Зинченко

Невеста украинского футболиста "Манчестер Сити" Влада Седан отреагировала на удаление Александра Зинченко в матче чемпионата Англии против лондонского "Тоттенхэма" (0:2). Главный арбитр матча Майк Дин показал украинцу вторую желтую карточку в середине второго тайма за срыв атаки, которую разгонял хавбек "шпор" Харри Уинкс. В своих Instagram Stories Влада написала:

"Для АПЛ – это смех. У меня все".

В рамках 25-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" приехал в гости к "Тоттенхэму", голы забивали Бергвейн и Сон. Мячи хлынули сразу же после удаления украинского футболиста гостей. Отрыв лидирующего "Ливерпуля" от "Манчестер Сити" достиг 22 очков.