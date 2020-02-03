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(Анти) Герой футбольного дня. Александр Зинченко

Англия
(4 голосов)

По итогам матча МанСити против Тоттенхэма

(Анти) Герой футбольного дня. Александр Зинченко
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии часто называют образцовым в плане арбитража. Мол, это идеальная среда для игры: здесь есть место для уже немного архаической относительно футбола характеристики – мужской жесткой борьбы. И частенько, характеризуя то или иное решение какого-то арбитра, болельщики, журналисты и даже эксперты прибегают к сравнениям: а вот в Англии судья бы игру не остановил...

(Анти) Герой футбольного дня. Александр Зинченко - изображение 1

Поэтому и слышно в контексте вчерашней красной карточки для Александра Зинченко возмущения относительно несоответствия английским традициям. "Для Англии это смешно", - пишут близкие для Александра люди, пытаясь изменить его статус с виновника поражения команды на жертву ситуации.

Однако если отбросить в сторону стереотипы... Профессионалы говорят, что вторая желтая карточка Александра Зинченко (первую, напомним, он получил за неспортивное поведение) настолько очевидна, что не должно быть даже дискуссий.

Сергей Шебек, экс-арбитр ФИФА: "Тот случай, когда ситуация не подлежит сомнениям и не требует дискуссий. Абсолютно правильное решение от арбитра. Почему? У Зинченко не было даже намерения чисто отобрать мяч. Соперник прокинул себе мяч, и могла развиваться хорошая острая атака. Чтобы ее не допустить, Зинченко банально сыграл в корпус Гарри Винксу. И речь не идет о том, что украинец играл плечом в плечо, ведь в Правилах четко указано, что играть плечом в плечо можно тогда, когда мяч находится от футболистов на игровом расстоянии. А тут игрок "Тоттенхэма" прокинул мяч вперед, поэтому это был срыв атаки. А значит, правильное решение от арбитра".

Вот и вся глубина ситуации – наломал дров, заслужил наказание. Главное, чтобы теперь не стал изгнанником в глазах Пепа Гвардиолы... Хотя с такими результатами, которые показывает "МанСити", изгнанником может стать сам Пеп...

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В статье: Сергей Шебек Александр Зинченко герой футбольного дня
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
03.02.2020 в 13:47
"Хотя с такими результатами, которые показывает "МанСити", изгнанником может стать сам Пеп..." Ну да, всего 3 титула взял в прошлом сезоне - слабак, однозначно.
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