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Улыбка, пробежка, гнев. Моуриньо крайне эмоционально отреагировал на дайвинг Стерлинга

Англия
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То, за что мы любим Жозе…

Улыбка, пробежка, гнев. Моуриньо крайне эмоционально отреагировал на дайвинг Стерлинга
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В рамках 25-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" приехал в гости к "Тоттенхэму" и уступил со счетом 2:0, забивали Стивен Бергвейн и Сон Хин Мин. К сожалению украинских фанатов, голы хлынули сразу же после удаления Александра Зинченко.

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После того, как Майк Дин прибегнул к помощи VAR, в ворота "Тоттенхэма" был поставлен пенальти за фол на Агуэро. Приговор в классном прыжке отменил вратарь "шпор" Уго Льорис, чему на скамейке очень обрадовался тренер хозяев Жозе Моуриньо.

Правда, буквально через мгновение Стерлинг картинно упал в штрафной площадке после своего рывка – судья не купился на подобный маневр Рахима, но португальца англичанин однозначно разозлил. Особенный яростно требовал для вингера "Манчестер Сити" карточку за дайвинг. Взгляните сами на эти эмоции:

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В статье: Жозе Моуриньо Рахим Стерлинг Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити
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