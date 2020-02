Улыбка, пробежка, гнев. Моуриньо крайне эмоционально отреагировал на дайвинг Стерлинга

В рамках 25-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" приехал в гости к "Тоттенхэму" и уступил со счетом 2:0, забивали Стивен Бергвейн и Сон Хин Мин. К сожалению украинских фанатов, голы хлынули сразу же после удаления Александра Зинченко.

После того, как Майк Дин прибегнул к помощи VAR, в ворота "Тоттенхэма" был поставлен пенальти за фол на Агуэро. Приговор в классном прыжке отменил вратарь "шпор" Уго Льорис, чему на скамейке очень обрадовался тренер хозяев Жозе Моуриньо.

Правда, буквально через мгновение Стерлинг картинно упал в штрафной площадке после своего рывка – судья не купился на подобный маневр Рахима, но португальца англичанин однозначно разозлил. Особенный яростно требовал для вингера "Манчестер Сити" карточку за дайвинг. Взгляните сами на эти эмоции:

Mourinho’s reaction when his assistant suddenly told him that Sterling should’ve got a second yellow card for diving ???????????? pic.twitter.com/lqHJVZGE5z