Сульшер: Этот МЮ не похож на команду эпохи сэра Алекса Фергюсона, которая брала АПЛ

Менеджер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер поделился своим мнением о нынешнем составе команды. Цитирует норвежца Daily Mail. "Красные дьяволы" идут на 7-м месте в АПЛ после 25 туров, отставая от ТОП-4 на 6 зачетных пунктов.

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"У нас есть игроки, которые пройдут нашу школу и впитают менталитет, который я хочу поставить этой команде. Мы не похожи на команду эпохи сэра Алекса Фергюсона, которая брала АПЛ, но у нас есть игроки с правильным отношением к делу".