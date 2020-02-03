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"Да, они далеко". Кивая и улыбаясь, Гвардиола невнятно, но ответил на вопрос о гонке за титул АПЛ
Пеп явно расстроен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после поражения от лондонского "Тоттенхэма" (2:0) в рамках поединка 25-го тура АПЛ ответил на вопрос журналиста о том, остались ли у "горожан" шансы догнать коллектив Клоппа. "Ливерпулю" до чемпионства осталось 6 побед – они могут взять титул раньше всех в истории первенства. Присутствующие на пресс-конференции знатно посмеялись с ответом Пепа.
– Вы на 22 очка отстаете от "Ливерпуля". Вы уступили в борьбе за титул? Вы согласны с тем, что шансов практически нет?
– (улыбается и удивленно закатывает глаза, затем кивает и смеется)
– Вы можете произнести это?
– Да (вновь смеется и смотрит в сторону)
– Я не могу процитировать ваши кивки.
– Да, они далеко.
???? Reporter: 'Pep, have you conceded the title?'— Hayters TV (@HaytersTV) February 2, 2020
???? *Nods head
???? Reporter: 'Can you say it... I can't quote you nodding!'
???? Pep: 'Yes, they are far away!' pic.twitter.com/xnKB5hiRJ7
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