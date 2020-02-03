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"Да, они далеко". Кивая и улыбаясь, Гвардиола невнятно, но ответил на вопрос о гонке за титул АПЛ

Англия
(1 голосов)

Пеп явно расстроен

"Да, они далеко". Кивая и улыбаясь, Гвардиола невнятно, но ответил на вопрос о гонке за титул АПЛ
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после поражения от лондонского "Тоттенхэма" (2:0) в рамках поединка 25-го тура АПЛ ответил на вопрос журналиста о том, остались ли у "горожан" шансы догнать коллектив Клоппа. "Ливерпулю" до чемпионства осталось 6 побед – они могут взять титул раньше всех в истории первенства. Присутствующие на пресс-конференции знатно посмеялись с ответом Пепа.

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– Вы на 22 очка отстаете от "Ливерпуля". Вы уступили в борьбе за титул? Вы согласны с тем, что шансов практически нет?

– (улыбается и удивленно закатывает глаза, затем кивает и смеется)

– Вы можете произнести это?

– Да (вновь смеется и смотрит в сторону)

– Я не могу процитировать ваши кивки.

– Да, они далеко.

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В статье: Хосеп Гвардиола Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Astor Astor (Одесса)
03.02.2020 в 13:56
Все-таки журналист - одна из самых дегенеративных профессий. Даже если там и есть процентов 10% нормальных людей, то они погоды не делают.
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