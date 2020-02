"Да, они далеко". Кивая и улыбаясь, Гвардиола невнятно, но ответил на вопрос о гонке за титул АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после поражения от лондонского "Тоттенхэма" (2:0) в рамках поединка 25-го тура АПЛ ответил на вопрос журналиста о том, остались ли у "горожан" шансы догнать коллектив Клоппа. "Ливерпулю" до чемпионства осталось 6 побед – они могут взять титул раньше всех в истории первенства. Присутствующие на пресс-конференции знатно посмеялись с ответом Пепа.

???? Reporter: 'Pep, have you conceded the title?'



???? *Nods head



???? Reporter: 'Can you say it... I can't quote you nodding!'



???? Pep: 'Yes, they are far away!' pic.twitter.com/xnKB5hiRJ7