"Да, они далеко". Кивая и улыбаясь, Гвардиола невнятно, но ответил на вопрос о гонке за титул АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после поражения от лондонского "Тоттенхэма" (2:0) в рамках поединка 25-го тура АПЛ ответил на вопрос журналиста о том, остались ли у "горожан" шансы догнать коллектив Клоппа. "Ливерпулю" до чемпионства осталось 6 побед – они могут взять титул раньше всех в истории первенства. Присутствующие на пресс-конференции знатно посмеялись с ответом Пепа.

– Вы на 22 очка отстаете от "Ливерпуля". Вы уступили в борьбе за титул? Вы согласны с тем, что шансов практически нет?

– (улыбается и удивленно закатывает глаза, затем кивает и смеется)

– Вы можете произнести это?

– Да (вновь смеется и смотрит в сторону)

– Я не могу процитировать ваши кивки.

– Да, они далеко.