Моура: Тоттенхэму по силам попасть в топ-4

Форвард "Тоттенхэм Хотспур" Лукас Моура уверен, что его клубу по силам завоевать место в четвёрке сильнейших по итогам текущего сезона Премьер-лиги.

"У нас стоит чёткая задача — попасть в топ-4 в конце сезона. Но нам необходимо действовать поступательно, шаг за шагом, матч за матчем. Мы должны выигрывать и не совершать глупых ошибок и потерь очков, как это было в некоторых предыдущих матчах.

Давайте думать о следующих матчах и двигаться, как я и сказал, шаг за шагом. Уверен, мы сможем финишировать в первой четвёрке и удачно завершить этот сезон", — приводит слова Моуры Evening Standard.

Напомним, что после 25 туров с 37 очками "Тоттенхэм Хотспур" располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии.