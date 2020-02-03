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Лэмпард хочет подписать форварда Лиона
Дембеле напоминает ему Дрогба
Форвард "Лиона" Мусса Дембеле может летом пополнить ряды "Челси", об этом пишет ESPN French.
Главный тренер клуба Фрэнк Лэмпард, хочет усилить линию атаки, подписав нового страйкера. 23-летний француз своим стилем игры напоминает Дидье Дрогба, чем и привлек внимание Лэмпарда..
В текущем сезоне на счету Дембеле 12 голов и 1 результативная передача в 18 матчах Лиги 1.
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