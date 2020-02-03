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Лэмпард хочет подписать форварда Лиона

Англия
(1 голосов)

Дембеле напоминает ему Дрогба

Лэмпард хочет подписать форварда Лиона
Новина українською

Форвард "Лиона" Мусса Дембеле может летом пополнить ряды "Челси", об этом пишет ESPN French.

Главный тренер клуба Фрэнк Лэмпард, хочет усилить линию атаки, подписав нового страйкера. 23-летний француз своим стилем игры напоминает Дидье Дрогба, чем и привлек внимание Лэмпарда..

В текущем сезоне на счету Дембеле 12 голов и 1 результативная передача в 18 матчах Лиги 1.

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В статье: Мусса Дембеле Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Олимпик (Лион)
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