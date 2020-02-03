Сульшер: Марсьяль полностью отдается игре, нам нужно его поддержать

Главный тренер "Манчестер Юнайтеда" Оле Гуннар Сульшер уверен, что Антони Марсьяль, несмотря на плохую игру, нуждается в поддержки.

"Он полностью отдается игре. В последних восьми матчах он выходил в старте, а на тренировках работаюе

Когда Антони будет нуждаться в отдыхе, мы готовы ему его предоставить. Я похвалил его после последнего матча, я в восторге от него. Я знаю, что он очень устал, но никогда не отклонялся от тренировок", - цитирует норвежца AS.

Напомним, что сейчас французский игрок может получать отдых, так как "дьяволы" подписали нового форварда.