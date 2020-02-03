  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Сульшер: Марсьяль полностью отдается игре, нам нужно его поддержать
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сульшер: Марсьяль полностью отдается игре, нам нужно его поддержать

Англия
(1 голосов)

Француз слышит много критики в свой адрес

Сульшер: Марсьяль полностью отдается игре, нам нужно его поддержать
UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтеда" Оле Гуннар Сульшер уверен, что Антони Марсьяль, несмотря на плохую игру, нуждается в поддержки.

Читайте такжеСульшер: Игра с волками сложилась так, как и ожидалось

"Он полностью отдается игре. В последних восьми матчах он выходил в старте, а на тренировках работаюе

Когда Антони будет нуждаться в отдыхе, мы готовы ему его предоставить. Я похвалил его после последнего матча, я в восторге от него. Я знаю, что он очень устал, но никогда не отклонялся от тренировок", - цитирует норвежца AS.

Напомним, что сейчас французский игрок может получать отдых, так как "дьяволы" подписали нового форварда.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оле Гуннар Сульшер Антони Марсьяаль Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...