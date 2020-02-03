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Ливерпуль готовит новые контракты для Ван Дейка и Алиссона

Англия
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"Красные" очень хотят удержать лидеров

Ливерпуль готовит новые контракты для Ван Дейка и Алиссона
UA-Футбол
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Будущий чемпион Англии "Ливерпуль" начинает строить на ближайшее трансферное окно. Однако, их приоритет - не подписание новых игроков, а продление сделок с действующими футболистами.

Как сообщает The Independent, уже сейчас "красные" готовят новые контракты для двух своих лидеров - Алиссона Бекера и Вирджила ван Дейка. Каждый из них - важный игрок основного состава.

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Контракты бразильца и голландца истекают летом 2023 года. Руководство "Ливерпуля" хочет продлить их на несколько лет. Что касается Вирджила и Алиссона, они также не хотят покидать коллектив.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" может подписать игрока "Байера" за рекордные для себя деньги.

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В статье: Ливерпуль Алиссон Бекер Вирджил ван Дейк
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