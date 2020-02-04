  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Лучшие нападающие не хотят переходить в МЮ". Экс-форвард Челси поделился мнением о трансфере Игало
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Лучшие нападающие не хотят переходить в МЮ". Экс-форвард Челси поделился мнением о трансфере Игало

Англия
(1 голосов)

Помните Гудьонсена?

"Лучшие нападающие не хотят переходить в МЮ". Экс-форвард Челси поделился мнением о трансфере Игало
Новина українською

Бывший нападающий лондонского "Челси" Эйдур Гудьонсен не смог удержаться и прокомментировал переход форварда Одиона Игало в "Манчестер Юнайтед". Цитирует исландца Sky Sports.

"Думаю, что трансфер Игало стал возможен благодаря периоду, когда он состоялся — в зимнее трансферное окно. Вряд ли кто-то из лучших форвардов был доступен. Лучшие нападающие в мире больше не хотят переходить в "Манчестер Юнайтед".

Сульшер арендовал 30-летнего Игало у китайского клуба "Шанхай Шеньхуа" до окончания сезона 2019/20. В прошлом сезоне Одион принял участие в 19 матчах на клубном уровне (10 забитых мячей). Контракт игрока с китайской командой рассчитан до конца 2021 года. Ранее Игало в течение 3 сезонов выступал в АПЛ за "Уотфорд" (100 матчей, 40 голов, 11 результативных передач).

Читайте такжеЭкс-футболист Челси: То, что сделал Баркли, является неуважением к партнёрам по команде
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эйдур Гудьонсен Шанхай Шеньхуа (Китай) Одион Игало Манчестер Юнайтед Шанхай Шеньхуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...