"Лучшие нападающие не хотят переходить в МЮ". Экс-форвард Челси поделился мнением о трансфере Игало

Бывший нападающий лондонского "Челси" Эйдур Гудьонсен не смог удержаться и прокомментировал переход форварда Одиона Игало в "Манчестер Юнайтед". Цитирует исландца Sky Sports.

"Думаю, что трансфер Игало стал возможен благодаря периоду, когда он состоялся — в зимнее трансферное окно. Вряд ли кто-то из лучших форвардов был доступен. Лучшие нападающие в мире больше не хотят переходить в "Манчестер Юнайтед".

Сульшер арендовал 30-летнего Игало у китайского клуба "Шанхай Шеньхуа" до окончания сезона 2019/20. В прошлом сезоне Одион принял участие в 19 матчах на клубном уровне (10 забитых мячей). Контракт игрока с китайской командой рассчитан до конца 2021 года. Ранее Игало в течение 3 сезонов выступал в АПЛ за "Уотфорд" (100 матчей, 40 голов, 11 результативных передач).