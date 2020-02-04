  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Принципиальная позиция: Клопп посмотрит переигровку Кубка Англии со Шрусбери на ноутбуке
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Принципиальная позиция: Клопп посмотрит переигровку Кубка Англии со Шрусбери на ноутбуке

Англия
(1 голосов)

Технологии – в массы

Принципиальная позиция: Клопп посмотрит переигровку Кубка Англии со Шрусбери на ноутбуке
Новина українською

АПЛ впервые в истории первенства ввела небольшие зимние каникулы, которые главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не намерен прерывать ради переигровки 4-го раунда Кубка Англии против "Шрусбери Таун". По информации издания Goal.com, немец будет следить за событиями матча с помощью ноутбука, через прямую трансляцию, а руководство командой возьмет на себя тренер молодежной команды Нил Критчли.

Первый поединок завершился вничью 2:2, "Ливерпуль" упустил преимущество в два мяча. Клопп уже отмечал, что в переигровке на поле выйдет молодежный состав. Критчли сказал, что Юрген сможет выйти с ним на связь в перерыве – так было в матче с "Астон Виллой" в рамках ¼ финала Кубка лиги (поражение "красных" 0:5). Нил добавил, что высоко ценит доверие наставника главной команды.

Читайте также"Да, они далеко". Кивая и улыбаясь, Гвардиола невнятно, но ответил на вопрос о гонке за титул АПЛ

Отмечается, что позиция Клоппа – принципиальная. Менеджер хочет привлечь внимание ФА к проблеме календаря и его планированию. Переигровка между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун" состоится сегодня, 4 февраля, поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Кубок Англии Ливерпуль Шрусбери Таун Нил Критчли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...