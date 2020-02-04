Принципиальная позиция: Клопп посмотрит переигровку Кубка Англии со Шрусбери на ноутбуке

АПЛ впервые в истории первенства ввела небольшие зимние каникулы, которые главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не намерен прерывать ради переигровки 4-го раунда Кубка Англии против "Шрусбери Таун". По информации издания Goal.com, немец будет следить за событиями матча с помощью ноутбука, через прямую трансляцию, а руководство командой возьмет на себя тренер молодежной команды Нил Критчли.

Первый поединок завершился вничью 2:2, "Ливерпуль" упустил преимущество в два мяча. Клопп уже отмечал, что в переигровке на поле выйдет молодежный состав. Критчли сказал, что Юрген сможет выйти с ним на связь в перерыве – так было в матче с "Астон Виллой" в рамках ¼ финала Кубка лиги (поражение "красных" 0:5). Нил добавил, что высоко ценит доверие наставника главной команды.

Отмечается, что позиция Клоппа – принципиальная. Менеджер хочет привлечь внимание ФА к проблеме календаря и его планированию. Переигровка между "Ливерпулем" и "Шрусбери Таун" состоится сегодня, 4 февраля, поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.