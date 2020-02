Болельщики Ливерпуля хотят, чтобы Джеррард подписал контракт с клубом – все ради медали АПЛ

Сейчас уже практически нет сомнений, что "красные" поднимут трофей АПЛ над головой по окончанию сезона. На фоне успехов "Ливерпуля" фанаты желают, чтобы руководство клуба вернуло легенду и экс-капитана команды Стивена Джеррарда – таким образом, бывший хавбек мерсисайдцев будет иметь в своем послужном списке медаль чемпиона Англии.

"Ливерпулю" необходимо выиграть в 6 матчах из 13, чтобы завоевать первое английское золото за 30 лет. Отметим, что Джеррард уже активно тренирует – сейчас Стивен возглавляет шотландский "Рейнджерс".

Sign him and play him just for the last home game vs Chelsea. Where he fell down he picks himself up