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Daily Mail: Старожилы Манчестер Сити призвали Гвардиолу прекратить постоянные эксперименты с составом
Справедливо? Пеп также любит проверять тактические наработки в матчах на вылет
Футболисты "Манчестер Сити" высказали главному тренеру клуба Хосепу Гвардиоле свое недовольство постоянной ротацией состава. По информации Daily Mail, Фернандиньо, Отаменди и еще несколько футболистов обратились к наставнику во время перерыва матча с "Тоттенхэмом" и после финального свистка (поражение 2:0). После того, как Артета ушел тренировать "Арсенал", Гвардиола не выпустил один и тот же состав в 9 матчах подряд.
Игроки "небесно-голубых" опасаются, что именно подобная ротация состава негативным образом сказывается на результатах команды. В текущем сезоне, Пеп внес 76 изменений в состав – это больше, чем у любого другого тренера в АПЛ (у Лэмпарда 60, у Клоппа 46, а у Роджерса – 44).
"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ (51 очков). От лидера "Ливерпуля" отставание составляет 22 балла.
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