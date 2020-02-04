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Daily Mail: Старожилы Манчестер Сити призвали Гвардиолу прекратить постоянные эксперименты с составом

Англия
(1 голосов)

Справедливо? Пеп также любит проверять тактические наработки в матчах на вылет

Daily Mail: Старожилы Манчестер Сити призвали Гвардиолу прекратить постоянные эксперименты с составом
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Футболисты "Манчестер Сити" высказали главному тренеру клуба Хосепу Гвардиоле свое недовольство постоянной ротацией состава. По информации Daily Mail, Фернандиньо, Отаменди и еще несколько футболистов обратились к наставнику во время перерыва матча с "Тоттенхэмом" и после финального свистка (поражение 2:0). После того, как Артета ушел тренировать "Арсенал", Гвардиола не выпустил один и тот же состав в 9 матчах подряд.

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Игроки "небесно-голубых" опасаются, что именно подобная ротация состава негативным образом сказывается на результатах команды. В текущем сезоне, Пеп внес 76 изменений в состав – это больше, чем у любого другого тренера в АПЛ (у Лэмпарда 60, у Клоппа 46, а у Роджерса – 44).

"Манчестер Сити" занимает второе место в турнирной таблице АПЛ (51 очков). От лидера "Ливерпуля" отставание составляет 22 балла.

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В статье: Фернандиньо Хосеп Гвардиола Николас Отаменди Манчестер Сити
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Источник:
Daily Mail

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Комментарии (1)
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uprise (Минск)
04.02.2020 в 11:12
В этом сезоне 1-е место улетело, так почему бы не сделать задел на следующий сезон, короче Пеп- молодец!
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