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Со сломанным мизинцем: Ханданович сможет сыграть против Милана?

Англия
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Вратарь с поврежденной конечностью – все равно вратарь

Со сломанным мизинцем: Ханданович сможет сыграть против Милана?
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Голкипер "Интера" Самир Ханданович твердо стоит на своем желании сыграть в дерби с "Миланом", даже несмотря на травму. У 35-летнего словенского стража ворот был диагностирован перелом мизинца, из-за которого, по рекомендациям врачей, он должен пропустить около месяца.

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Тем не менее, по информации Football Italia (со ссылкой на La Gazzetta dello Sport), голкипер постарается подготовиться к матчу с "россонери". Специальные защитные перчатки во время тренировок помогут Самиру понять, сможет ли он защищать ворота в дерби.

Подопечные Конте встретятся с командой Пиоли в воскресенье, 9 февраля. Отмечается, что Ханданович потенциально может пропустить не только поединок с "Миланом", но и с "Лацио".

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В статье: Самир Ханданович Интер (Милан) Милан
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