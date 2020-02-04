Со сломанным мизинцем: Ханданович сможет сыграть против Милана?

Голкипер "Интера" Самир Ханданович твердо стоит на своем желании сыграть в дерби с "Миланом", даже несмотря на травму. У 35-летнего словенского стража ворот был диагностирован перелом мизинца, из-за которого, по рекомендациям врачей, он должен пропустить около месяца.

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Тем не менее, по информации Football Italia (со ссылкой на La Gazzetta dello Sport), голкипер постарается подготовиться к матчу с "россонери". Специальные защитные перчатки во время тренировок помогут Самиру понять, сможет ли он защищать ворота в дерби.

Подопечные Конте встретятся с командой Пиоли в воскресенье, 9 февраля. Отмечается, что Ханданович потенциально может пропустить не только поединок с "Миланом", но и с "Лацио".