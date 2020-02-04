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У Лэмпарда нарастает конфликт с руководством Челси. Причина – Кепа Аррисабалага

Англия
(1 голосов)

80-миллионный баск защищает ворота на все 10?

У Лэмпарда нарастает конфликт с руководством Челси. Причина – Кепа Аррисабалага
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Менеджер лондонского "Челси" и руководство клуба столкнулись со сложной ситуацией вокруг голкипера "синих" Кепы Аррисабалаги, как сообщает Daily Mirror. Напомним, в последнем туре АПЛ испанец уступил место в воротах 38-летнему Вилли Кабальеро в матче с "Лестером".

По информации источника, Лэмпард потерял веру во вратаря в связи с его неудачными выступлениями в последних матчах. Летом клуб может продать Кепу, на замену рассматривается голкипер "Бернли" Ник Поуп и вратарь "Кристал Пэлас" Висенте Гуаита.

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Тем не менее, боссы "Челси" не разделяют радикальных идей Фрэнка – Марина Грановская, директор "аристократов" и доверенное лицо Романа Абрамовича, не намерена продавать испанского вратаря, так как 2 года назад баск был приобретен за 80 миллионов евро. Представитель руководства не хочет убытков для клуба, в свое время она лично продвигала покупку Кепы.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Висенте Гуаита Челси (Лондон) Марина Грановская Кепа Аррисабалага Ник Поуп
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Комментарии (3)
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аалекс ( Крым)
04.02.2020 в 14:00
Ну пусть эта Марина сама в ворота станет.
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Andrik_zp (Запоріжжя)
04.02.2020 в 14:13
Тогда уж лучше ляжет
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Litb@rski (Кёльн)
04.02.2020 в 15:12
А как ляжет - сразу даст...
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