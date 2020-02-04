Бент посоветовал Клоппу заменить Салаха на Мбаппе или Санчо – Юрген встал на защиту Мохамеда

Экс-футболист сборной Англии Даррен Бент выразил свое мнение о том, что "Ливерпуль" мог бы продать Мо Салаха и заменить его форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе или хавбеком "Боруссии" Джейдоном Санчо. Менеджер "красных" Юрген Клопп встал на защиту подопечного. Слова немца и англичанина приводят Daily Mail и talkSPORT соответственно.

"Он забивает кучу голов: две золотые бутсы, приз игроку сезона, победа в ЛЧ, без 5 минут чемпион Англии – все на месте. Но если говорить об игре в целом и сравнивать Мо с Мане, то я бы сказал, что Садио смотрится лучше. Может, Салах и забивает больше, но посмотрите, как Мане работает на команду – не жадничает и получает свою честную порцию голов. Фирмино все это склеивает воедино, его и Садио нельзя продавать. Роберто – один из лучших в АПЛ. Я говорю не о том, чтобы продать Салаха за 100 миллионов – можно было бы заменить его на Мбаппе или Санчо", – считает Бент.