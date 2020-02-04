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Бент посоветовал Клоппу заменить Салаха на Мбаппе или Санчо – Юрген встал на защиту Мохамеда

Англия
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Бент посоветовал Клоппу заменить Салаха на Мбаппе или Санчо – Юрген встал на защиту Мохамеда
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Экс-футболист сборной Англии Даррен Бент выразил свое мнение о том, что "Ливерпуль" мог бы продать Мо Салаха и заменить его форвардом "ПСЖ" Килианом Мбаппе или хавбеком "Боруссии" Джейдоном Санчо. Менеджер "красных" Юрген Клопп встал на защиту подопечного. Слова немца и англичанина приводят Daily Mail и talkSPORT соответственно.

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"Он забивает кучу голов: две золотые бутсы, приз игроку сезона, победа в ЛЧ, без 5 минут чемпион Англии – все на месте. Но если говорить об игре в целом и сравнивать Мо с Мане, то я бы сказал, что Садио смотрится лучше. Может, Салах и забивает больше, но посмотрите, как Мане работает на команду – не жадничает и получает свою честную порцию голов. Фирмино все это склеивает воедино, его и Садио нельзя продавать. Роберто – один из лучших в АПЛ. Я говорю не о том, чтобы продать Салаха за 100 миллионов – можно было бы заменить его на Мбаппе или Санчо", – считает Бент.

"Мохамед никогда не был эгоистом. Он может пробить, когда находится в правильной и выгодной позиции для этого. Мы видели от него голы, когда он проходил нескольких соперников и вколачивал мяч в сетку. Когда ты не забиваешь, то люди всегда будут говорить, что нужно было сыграть по-другому или отдать пас на партнера. В матче с "Саутгемптоном" он был максимально щедрым", – парировал Клопп.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах Даррент Бент Килиан Мбаппе Джейдон Санчо
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