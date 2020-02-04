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Бернли потроллил Артету после жалобы на высокий газон

Англия
(1 голосов)

Клуб изменил обложку в Твиттере

Бернли потроллил Артету после жалобы на высокий газон
Новина українською

"Бёрнли" в "твиттер"-аккаунте изменил обложку, тем самым потроллил главного тренера "Арсенала" Микеля Артету.

Напомним, матч между канонирами и "Бернли" закончился со счётом 0:0, а испанский специалист посетовал на очень высокую траву на стадионе "Тёрф Мур", которая, по его словам, помешала его подопечным одержать победу в той встрече.

Английский клуб решил ответить на это, поставив на обложку своего аккаунта в этой социальной сети газон, который стал причиной ничейного результата матча.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Бернли
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