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Погба хочет покинуть МЮ летом

Англия
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Об этом он рассказал своим партнерам по команде

Погба хочет покинуть МЮ летом
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет покинуть команду летом, сообщает Manchester Evening News.

Издание, ссылаясь на источник в клубе, пишет, что 26-летний француз мыслями не находится в клубе, и что большинство футболистов "МЮ" хочет, чтобы он скорее покинул команду, несмотря на то, что Поль все еще является популярной фигурой в раздевалке.

В сезоне-2019/20 Погба провел за "красных дьяволов" 8 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз пропустил из-за проблем с голеностопом. По данным Transfermarkt.com его рыночная стоимость оценивается в 100 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном возвращении Погба в "Ювентус", за который тот выступал с 2012 по 2016 год.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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