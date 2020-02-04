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Погба хочет покинуть МЮ летом
Об этом он рассказал своим партнерам по команде
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет покинуть команду летом, сообщает Manchester Evening News.
Издание, ссылаясь на источник в клубе, пишет, что 26-летний француз мыслями не находится в клубе, и что большинство футболистов "МЮ" хочет, чтобы он скорее покинул команду, несмотря на то, что Поль все еще является популярной фигурой в раздевалке.
В сезоне-2019/20 Погба провел за "красных дьяволов" 8 матчей, на его счету 2 результативных передачи. Большую часть сезона француз пропустил из-за проблем с голеностопом. По данным Transfermarkt.com его рыночная стоимость оценивается в 100 миллионов евро. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном возвращении Погба в "Ювентус", за который тот выступал с 2012 по 2016 год.