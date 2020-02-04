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Стерлинг травмировался в игре с Тоттенхэмом - его участие в матче с Реалом под вопросом

Англия
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И тут Зидан ехидно улыбнулся

Стерлинг травмировался в игре с Тоттенхэмом - его участие в матче с Реалом под вопросом
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Уже совсем скоро возвращается Лига Чемпионов. Одной из главных пар 1/8 финала будет встреча "Ман Сити" и "Реала".

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Чемпион Англии может сыграть без одного из лидеров. Речь идет о Рахиме Стерлинге, который выбыл на неопределенный срок. Все случилось в игре против "Тоттенхэма".

На 84-й минуте игрок почувствовал мышечный дискомфорт и сразу попросил замену. Срок его восстановления неизвестен. По данным Marca, он может затянуться на три недели. Первый матч с мадридцами состоится 26-го февраля.

В текущем сезоне на счету Стерлинга 20 голов в 35 матчах за "горожан".

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В статье: Реал (Мадрид) Рахим Стерлинг Манчестер Сити
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