Стерлинг травмировался в игре с Тоттенхэмом - его участие в матче с Реалом под вопросом

Уже совсем скоро возвращается Лига Чемпионов. Одной из главных пар 1/8 финала будет встреча "Ман Сити" и "Реала".

Читайте также Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

Чемпион Англии может сыграть без одного из лидеров. Речь идет о Рахиме Стерлинге, который выбыл на неопределенный срок. Все случилось в игре против "Тоттенхэма".

На 84-й минуте игрок почувствовал мышечный дискомфорт и сразу попросил замену. Срок его восстановления неизвестен. По данным Marca, он может затянуться на три недели. Первый матч с мадридцами состоится 26-го февраля.

В текущем сезоне на счету Стерлинга 20 голов в 35 матчах за "горожан".