Ливерпуль выпустил на кубок самый молодой состав в истории, средний возраст - 19 лет и 102 дня

Сегодня "Ливерпуль" ожидает переигровка матча кубка Англии против "Шрусбери". Как и обещал Юрген Клопп, он выпустил полностью молодежный состав.

Средний возраст его команды - 19 лет и 102 дня. Это самый молодой состав в истории клуба. Прошлый рекорд был зафиксирован на игре против "Астон Виллы" (19 лет и 182 дня).

TEAM NEWS



Our line-up to face @shrewsweb @curtisjr_10 captains the Reds #LIVSHR | #EmiratesFACup