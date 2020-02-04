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Ливерпуль выпустил на кубок самый молодой состав в истории, средний возраст - 19 лет и 102 дня
Смогут победить?
Сегодня "Ливерпуль" ожидает переигровка матча кубка Англии против "Шрусбери". Как и обещал Юрген Клопп, он выпустил полностью молодежный состав.
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Средний возраст его команды - 19 лет и 102 дня. Это самый молодой состав в истории клуба. Прошлый рекорд был зафиксирован на игре против "Астон Виллы" (19 лет и 182 дня).
TEAM NEWS— Liverpool FC (@LFC) February 4, 2020
Our line-up to face @shrewsweb @curtisjr_10 captains the Reds #LIVSHR | #EmiratesFACup
Отметим, что в случае победы, в 1/8 финала "красные" сыграют против "Челси".
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