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Челси получит 180 миллионов на летние траты - названы две главные цели

Англия
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Атака может быть серьезно укреплена

Челси получит 180 миллионов на летние траты - названы две главные цели
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" летом может серьезно укрепить свой состав. По данным Evening Standard, руководство выделит на закупку футболистов 180 миллионов евро.

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Уже обозначены главные цели. Первая - Джейдон Санчо. За талантливым вингером "Боруссии" следят практически все топ клубы Европы, однако "синие" очень серьезно настроенны их обогнать.

Также клуб присматривается к Мусса Дембеле. Это личное требование Лэмпарда, он давно следит за прогрессом форварда "Лиона". В текущем сезоне 21-летний игрок забил 18 голов.

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Ранее сообщалось, что летом состав "Челси" покинет Виллиан, который близок к переезду в Испанию.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Мусса Дембеле Челси (Лондон) Джейдон Санчо Олимпик (Лион)
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