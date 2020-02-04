Челси получит 180 миллионов на летние траты - названы две главные цели

Лондонский "Челси" летом может серьезно укрепить свой состав. По данным Evening Standard, руководство выделит на закупку футболистов 180 миллионов евро.

Уже обозначены главные цели. Первая - Джейдон Санчо. За талантливым вингером "Боруссии" следят практически все топ клубы Европы, однако "синие" очень серьезно настроенны их обогнать.

Также клуб присматривается к Мусса Дембеле. Это личное требование Лэмпарда, он давно следит за прогрессом форварда "Лиона". В текущем сезоне 21-летний игрок забил 18 голов.

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Ранее сообщалось, что летом состав "Челси" покинет Виллиан, который близок к переезду в Испанию.