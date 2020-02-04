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Челси получит 180 миллионов на летние траты - названы две главные цели
Атака может быть серьезно укреплена
Лондонский "Челси" летом может серьезно укрепить свой состав. По данным Evening Standard, руководство выделит на закупку футболистов 180 миллионов евро.
Уже обозначены главные цели. Первая - Джейдон Санчо. За талантливым вингером "Боруссии" следят практически все топ клубы Европы, однако "синие" очень серьезно настроенны их обогнать.
Также клуб присматривается к Мусса Дембеле. Это личное требование Лэмпарда, он давно следит за прогрессом форварда "Лиона". В текущем сезоне 21-летний игрок забил 18 голов.
Ранее сообщалось, что летом состав "Челси" покинет Виллиан, который близок к переезду в Испанию.