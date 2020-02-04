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Кубок Англии. Ливерпуль с трудом проходит Шрусбери
Только автогол во втором матче-переигровке дает путевку мерсисайдцам в 1/8 финала
Как ранее и обещал Юрген Клопп - его на этом матче не было. Молодежный состав на повторное кубковое противостояние вывел помощник Нил Критчли, а капитаном "Ливерпуля" во встрече оказался юный 19-летний талант Кертис Джонс.
Сам матч сложился для хозяев очень непросто, много было борьбы, силовых приемов, а также беготни без особой пользы, а у гостей возникали действительно опасные моменты. На 59-й минуте мяч даже побывал в воротах "красных", но повезло, что арбитры увидели положение вне игры.
Единственный мяч во встрече получился курьезным и неоднозначным, в одной из атак последовал навес в штрафную, Уильямс хотел выбить его, однако головой срезал в свои ворота. Времени и сил отыграться у "Шрусбери" уже не было.
Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровки
Ливерпуль. Стадион "Энфилд"
Главыный арбитр - Энди Мэдли
Ливерпуль - Шрусбери 1:0
первый матч 2:2
Голы: Р. Уильямс 75 (а.г.)
Ливерпуль: Келлехер - Н. Уильямс, ван ден Берг, Хувер, Льюис - Кларксон, Чиривелья, Кейн - Джонс, Эллиот, Миллар.
Шрусбери Таун: О'Лири - Р. Уильямс, Ибенкс-Ленделл, Пьер - Лав, Эдвардс, Госс, Голборн - Уолли, Лорен, Ленг.