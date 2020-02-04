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Кубок Англии. Ливерпуль с трудом проходит Шрусбери

Англия
(2 голосов)

Только автогол во втором матче-переигровке дает путевку мерсисайдцам в 1/8 финала

Кубок Англии. Ливерпуль с трудом проходит Шрусбери
UA-Футбол
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Как ранее и обещал Юрген Клопп - его на этом матче не было. Молодежный состав на повторное кубковое противостояние вывел помощник Нил Критчли, а капитаном "Ливерпуля" во встрече оказался юный 19-летний талант Кертис Джонс.

Сам матч сложился для хозяев очень непросто, много было борьбы, силовых приемов, а также беготни без особой пользы, а у гостей возникали действительно опасные моменты. На 59-й минуте мяч даже побывал в воротах "красных", но повезло, что арбитры увидели положение вне игры.

Единственный мяч во встрече получился курьезным и неоднозначным, в одной из атак последовал навес в штрафную, Уильямс хотел выбить его, однако головой срезал в свои ворота. Времени и сил отыграться у "Шрусбери" уже не было.

Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровки

Ливерпуль. Стадион "Энфилд"
Главыный арбитр - Энди Мэдли

Ливерпуль - Шрусбери 1:0

первый матч 2:2

Голы: Р. Уильямс 75 (а.г.)

Ливерпуль: Келлехер - Н. Уильямс, ван ден Берг, Хувер, Льюис - Кларксон, Чиривелья, Кейн - Джонс, Эллиот, Миллар.

Шрусбери Таун: О'Лири - Р. Уильямс, Ибенкс-Ленделл, Пьер - Лав, Эдвардс, Госс, Голборн - Уолли, Лорен, Ленг.

Кубок Англии. Ливерпуль с трудом проходит Шрусбери - изображение 1
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В статье: Кубок Англии Ливерпуль Шрусбери Таун
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Комментарии (2)
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Пришта Литин (Киев)
05.02.2020 в 00:13
Команда третьего дивизиона доказала, что с ними надо тоже считаться, даже обладателю Кубка европейских чемпионов! Респект парням.
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Cannabis Sativa (Луцк)
05.02.2020 в 00:50
В первом матче - да! А в этом - пыхнули дублёрам дублёров, "детям", как Клопп выразился перед игрой. А вообще классная команда сейчас в Шрусбери - очень наш "Ингулец" напоминает.
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