Кубок Англии. Ливерпуль с трудом проходит Шрусбери

Как ранее и обещал Юрген Клопп - его на этом матче не было. Молодежный состав на повторное кубковое противостояние вывел помощник Нил Критчли, а капитаном "Ливерпуля" во встрече оказался юный 19-летний талант Кертис Джонс.

Сам матч сложился для хозяев очень непросто, много было борьбы, силовых приемов, а также беготни без особой пользы, а у гостей возникали действительно опасные моменты. На 59-й минуте мяч даже побывал в воротах "красных", но повезло, что арбитры увидели положение вне игры.

Единственный мяч во встрече получился курьезным и неоднозначным, в одной из атак последовал навес в штрафную, Уильямс хотел выбить его, однако головой срезал в свои ворота. Времени и сил отыграться у "Шрусбери" уже не было.

Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровки

Ливерпуль. Стадион "Энфилд"

Главыный арбитр - Энди Мэдли

Ливерпуль - Шрусбери 1:0

первый матч 2:2

Голы: Р. Уильямс 75 (а.г.)

Ливерпуль: Келлехер - Н. Уильямс, ван ден Берг, Хувер, Льюис - Кларксон, Чиривелья, Кейн - Джонс, Эллиот, Миллар.

Шрусбери Таун: О'Лири - Р. Уильямс, Ибенкс-Ленделл, Пьер - Лав, Эдвардс, Госс, Голборн - Уолли, Лорен, Ленг.