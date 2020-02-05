Моуриньо – про возвращение Кейна в мае, ротацию Клоппа в Кубке и видео с реакцией на дайвинг Стерлинга

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ответил на вопросы журналистов, цитирует специалиста Sky Sports и Football London – о сроках возвращения основного форварда команды Гарри Кейна, итогах поединка с " Сити" (победа 2:0), а также о вопросах кубковых соревнований в Англии.

"Последние матчи в АПЛ будут важны. Победы в них могут пригодиться для того, чтобы финишировать четвертыми, пятыми или шестыми. Надеюсь, Гарри сможет помочь нам в поединках с "Кристал Пэлас" и "Лестером" в начале мая. Но добавлю, что лечение идет своим чередом – никакого давления. ЕВРО-2020? Это проблема Саутгейта, не моя".

"Алли сможет сыграть в следующей встрече, его повреждение не такое серьезное, как мы думали. Хотел ли Стерлинг навредить Деле? Не думаю, даже скажу, что не верю в это. Никаких проблем с Рахимом. Знаю, что видео со мной завирусилось в Интернете – конечно, это забавно. Моя реакция была основана на том, что я увидел на экране – такая возможность не очень хороша с точки зрения эмоций".