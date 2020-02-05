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Капитан Ливерпуля побил 120-летний рекорд, красные одолели Шрусбери благодаря курьезному автоголу

Англия
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Young Reds!

Капитан Ливерпуля побил 120-летний рекорд, красные одолели Шрусбери благодаря курьезному автоголу
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Полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс в возрасте 19 лет и 5 дней вывел мерсисайдцев на поединок против "Шрусбери Таун" (1:0) с отличительным знаком на плече и стал самым молодым капитаном "красных" в истории клуба. В 1900 году предыдущее достижение установил Алекс Райбек (20 лет и 250 дней).

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Единственный гол в матче был забит благодаря автоголу – после диагональной подачи с фланга, защитник "Шрусбери" искусно отправил снаряд головой в сетку собственных ворот:

Вашему вниманию – остальные моменты поединка. В следующем раунде Кубка Англии "Ливерпуль" встретится с "Челси".

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В статье: Кубок Англии Ливерпуль Шрусбери Таун Кертис Джонс
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