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Моуриньо – про ошибки VAR: Почему-то когда я играю в PlayStation, то действую безукоризненно

Англия
(1 голосов)

Жозе на связи

Моуриньо – про ошибки VAR: Почему-то когда я играю в PlayStation, то действую безукоризненно
Новина українською

Португальский наставник лондонского "Тоттенхэма" рассказал, почему VAR не должен ошибаться.

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"Я совершаю ошибки – игроки и судьи тоже. Но я не могу принять ошибки, которые делает VAR. Когда я играю в PlayStation, то действую безукоризненно. Таким образом, я ошибаюсь только на бровке. Когда работал на Sky Sports – тоже действовал чисто".

"Получается, то же самое – с рефери, они могут ошибаться, потому что у них сложная работа. Но опять же, когда они все время заняты VAR, то им тяжело принимать решения. Система регулярно наказывает нас".

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В статье: Жозе Моуриньо VAR playstation
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
05.02.2020 в 13:21
Моуриньо – без ошибкок в PlayStation. Он особенный
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