Моуриньо – про ошибки VAR: Почему-то когда я играю в PlayStation, то действую безукоризненно

Португальский наставник лондонского "Тоттенхэма" рассказал, почему VAR не должен ошибаться.

"Я совершаю ошибки – игроки и судьи тоже. Но я не могу принять ошибки, которые делает VAR. Когда я играю в PlayStation, то действую безукоризненно . Таким образом, я ошибаюсь только на бровке. Когда работал на Sky Sports – тоже действовал чисто".

"Получается, то же самое – с рефери, они могут ошибаться, потому что у них сложная работа. Но опять же, когда они все время заняты VAR, то им тяжело принимать решения. Система регулярно наказывает нас".