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Моуриньо – про ошибки VAR: Почему-то когда я играю в PlayStation, то действую безукоризненно
Жозе на связи
Португальский наставник лондонского "Тоттенхэма" рассказал, почему VAR не должен ошибаться.
"Я совершаю ошибки – игроки и судьи тоже. Но я не могу принять ошибки, которые делает VAR. Когда я играю в PlayStation, то действую безукоризненно. Таким образом, я ошибаюсь только на бровке. Когда работал на Sky Sports – тоже действовал чисто".
"Получается, то же самое – с рефери, они могут ошибаться, потому что у них сложная работа. Но опять же, когда они все время заняты VAR, то им тяжело принимать решения. Система регулярно наказывает нас".
"I don't accept mistakes made by the video referee. Because when I play Playstation I don't make mistakes."— Squawka News (@SquawkaNews) February 5, 2020
Jose Mourinho will never accept mistakes made by VAR referees. pic.twitter.com/8BqwbKNzCc