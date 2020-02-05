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Манчестер Сити попытается подписать форварда Зальцбурга, который забил 63 мяча в 41 матче

Англия
(1 голосов)

Ему только 16

Манчестер Сити попытается подписать форварда Зальцбурга, который забил 63 мяча в 41 матче
Новина українською

"Манчестер Сити" интересуется 16-летним нападающим "Зальцбурга" Лукой Райшл, сообщает talkSPORT.

По информации издания, "горожанам" очень понравился австрийский форвард, на счету которого 16 голов в 10 матчах за свою академию в сезоне-2019/20. Всего 16-летний игрок забил 63 мяча в 41 матче на уровне молодежных команд. Также, за форвардом следит "Ювентус".

Источник отмечает, что Райшль может достаться любому клубу достаточно дешево, поскольку футболист еще не подписал взрослый контракт с "Зальцбургом".

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В статье: Зальцбург (Австрия) Манчестер Сити (Англия) Манчестер Сити Зальцбург Лука Рейшл
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