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Тренер Ливерпуля U23: Милнер раздавал советы, много говорил и подбадривал
Главный тренер рассказал, как Джеймс помог его команде
Наставник молодежной команды "Ливерпуля" Нил Критчли рассказал, что хавбек основы "красных" Джеймс Милнер поддержал его игроков перед матчем Кубка Англии с "Шрусбери" (1:0) и во время игры.
"Джеймс Милнер тренировался с нами за день до матча и спросил, может ли быть с нами на матче. Ответ, очевидно, был: "Да, конечно, ты можешь". Это был очень уважительный вопрос. Затем он спросил: "Можно зайти в раздевалку?" Да, конечно".
Он раздавал советы, ходил между игроками, много говорил, подбадривал. Я хорошо слышал его у себя за спиной и во время матча, он постоянно говорил.
Не уверен, что он уже восстановился. Но он подскакивал у меня за спиной, думаю, он ужасно хотел выйти на поле", – рассказал Критчли.
Напомним, что "Ливерпуль" выпустил на кубок самый молодой состав в истории, средний возраст - 19 лет и 102 дня.