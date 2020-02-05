Тренер Ливерпуля U23: Милнер раздавал советы, много говорил и подбадривал

Наставник молодежной команды "Ливерпуля" Нил Критчли рассказал, что хавбек основы "красных" Джеймс Милнер поддержал его игроков перед матчем Кубка Англии с "Шрусбери" (1:0) и во время игры.

"Джеймс Милнер тренировался с нами за день до матча и спросил, может ли быть с нами на матче. Ответ, очевидно, был: "Да, конечно, ты можешь". Это был очень уважительный вопрос. Затем он спросил: "Можно зайти в раздевалку?" Да, конечно".

Он раздавал советы, ходил между игроками, много говорил, подбадривал. Я хорошо слышал его у себя за спиной и во время матча, он постоянно говорил.

Не уверен, что он уже восстановился. Но он подскакивал у меня за спиной, думаю, он ужасно хотел выйти на поле", – рассказал Критчли.

Напомним, что "Ливерпуль" выпустил на кубок самый молодой состав в истории, средний возраст - 19 лет и 102 дня.