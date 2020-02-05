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Фердинанд: Каждый опасается того, что Ливерпуль надолго станет доминирующей силой

Англия
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По мнению специалиста, мерсисайдцы проделали невероятную работу

Фердинанд: Каждый опасается того, что Ливерпуль надолго станет доминирующей силой
Новина українською

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о нынешней форме "Ливерпуля".

"Игра "Ливерпуля" заслуживает уважения. В клубе проделали невероятную работу. Вызывает восхищение и тот факт, сколько очков они набрали за последние два сезона.

На везении чемпионат не выиграть, это я знаю по своему опыту. Ты должен быть достаточно хорош, чтобы одержать победу в лиге, а "Ливерпуль" более чем хорош. Я думаю, каждый опасается того, что этот клуб надолго станет доминирующей силой. Они выглядят как команда с долгосрочной перспективой.

"Ливерпуль" инвестировал в своего тренера и его идеи, и со временем они реализовались и дали свой результат. Сейчас клуб собирает трофеи, но успех был не мгновенным, а постепенным", — сказал Фердинанд в студии BT Sport.

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В статье: Рио Фердинанд Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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