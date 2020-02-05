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Ман Сити готовит продажу Канселу - уже выставлен ценник и появились первые претенденты

Англия
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Португалец так и не впечатлил Гвардиолу

Ман Сити готовит продажу Канселу - уже выставлен ценник и появились первые претенденты
UA-Футбол
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Как сообщают СМИ, сейчас все идет к тому, что Жоау Канселу уже летом покинет "Манчестер Сити". Защитник не оправдал свой трансфер.

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По данным The Sun, "горожане" готовы выставить игрока на продажу и хотят выручить за него порядка 60 миллионов. Главные претенденты - "Бавария" и "Интер".

Канселу был обменен с доплатой на Данило летом 2019 года. Его трансфер обошелся чемпиону Англии в сумме в 65 миллионов. За 22 игры он забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

В январе этого года арендой Жоау интересовалась "Валенсия".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Манчестер Сити Жоау Канселу
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