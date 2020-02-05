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Агент Жоржиньо не стал исключать уход игрока из Челси
К Сарри в "Ювентус"?
Агент итальянского полузащитника Жоржиньо рассказал о будущем своего клиента.
"Главная цель игрока - сыграть на чемпионате Европы. От команды Манчини будут ждать очень многого. Сейчас Жоржиньо хочет играть в основе "Челси", чтобы лучше подготовиться.
Может ли он сменить команду? Почему нет. Если поступит серьезное предложение, мы вместе сядем и обсудим", - цитирует агента Tuttomercatoweb.
В текущем сезоне итальянец провел 30 матчей и забил 6 голов.
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