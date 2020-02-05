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Агент Жоржиньо не стал исключать уход игрока из Челси

Англия
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К Сарри в "Ювентус"?

Агент Жоржиньо не стал исключать уход игрока из Челси
UA-Футбол
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Агент итальянского полузащитника Жоржиньо рассказал о будущем своего клиента.

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"Главная цель игрока - сыграть на чемпионате Европы. От команды Манчини будут ждать очень многого. Сейчас Жоржиньо хочет играть в основе "Челси", чтобы лучше подготовиться.

Может ли он сменить команду? Почему нет. Если поступит серьезное предложение, мы вместе сядем и обсудим", - цитирует агента Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне итальянец провел 30 матчей и забил 6 голов.

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В статье: Челси (Лондон) Жоржиньо Фрелло
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