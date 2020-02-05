Агент Жоржиньо не стал исключать уход игрока из Челси

Агент итальянского полузащитника Жоржиньо рассказал о будущем своего клиента.

"Главная цель игрока - сыграть на чемпионате Европы. От команды Манчини будут ждать очень многого. Сейчас Жоржиньо хочет играть в основе "Челси", чтобы лучше подготовиться.

Может ли он сменить команду? Почему нет. Если поступит серьезное предложение, мы вместе сядем и обсудим", - цитирует агента Tuttomercatoweb.

В текущем сезоне итальянец провел 30 матчей и забил 6 голов.